Dortmund mit Last-Minute-Sieg gegen St. Pauli

Von: apa

Borussia Dortmund hat im Spitzenkampf der deutschen Fußball-Bundesliga einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Der zweitplatzierte BVB verspielte am Samstag im Heimspiel gegen den FC St. Pauli zwar eine 2:0-Führung, gewann aber noch 3:2. Die TSG Hoffenheim von Coach Christian Ilzer besiegte Bayer Leverkusen 1:0 und rückte auf Rang drei vor. Köln schlug Mainz 2:1, Wolfsburg und Heidenheim trennten sich 1:1. Beim Match Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach fielen keine Tore.

In Dortmund brachte Julian Brandt die Gastgeber vor den Augen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz in Front (45.+1). Nach der Pause erhöhte der Ex-Salzburger Karim Adeyemi auf 2:0 (54.). Doch das abstiegsbedrohte St. Pauli schlug bei zwei Standardsituationen zurück: James Sands traf per Kopf nach Ecke (62.), Ricky-Jade Jones nach einem Freistoß (72.) für die Hamburger.

Das letzte Wort hatten aber die Borussen: Nach VAR-Überprüfung gab es in der 96. Minute einen Foulelfmeter, die Gelegenheit ließ sich Emre Can nicht entgehen und schoss St. Pauli ans Ende der Tabelle. Bei den Dortmundern fehlte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wegen einer Wadenverletzung, die er sich im Abschlusstraining zugezogen hatte.

Hoffenheim auf dem Vormarsch

Weiter auf dem Vormarsch ist Hoffenheim. Die Ilzer-Truppe gewann gegen den direkten Konkurrenten aus Leverkusen durch einen frühen Treffer von Wouter Burger (9.) und steht zumindest vorläufig in den Top 3. Alexander Prass stand bei der TSG in der Startelf, der Ex-Sturm-Graz-Spieler ließ in Hälfte zwei eine gute Torgelegenheit aus und schoss aus kurzer Distanz über das Bayer-Gehäuse (52.). Für Hoffenheim war es der sechste Heimsieg in Folge.

In Köln drehte der FC gegen Mainz einen 0:1-Rückstand, Matchwinner war Ragnar Ache mit einem Doppelpack (57., 85.). Stefan Bell hatte Mainz in Führung gebracht (29.). Bei den Mainzern, die punktegleich mit St. Pauli Vorletzter sind, fehlten Nikolas Veratschnig und Phillipp Mwene verletzungsbedingt. Beide dürften aber laut Club-Angaben demnächst wieder einsatzbereit sein. Heidenheim mit Mathias Honsak in der Startelf gab durch das Remis in Wolfsburg – Patrick Wimmer spielte beim VfL durch – die rote Laterne ab und ist nun Tabellen-16.