Carabinieri stellen Drogen im Pustertal sicher

Samstag, 17. Januar 2026 | 16:31 Uhr
St. Vigil/St. Georgen – Die Carabinieri haben in St. Vigil in Enneberg einen 25-jährigen Saisonarbeiter durchsucht und zwei Dosen Haschisch beschlagnahmt. In seiner Unterkunft, auf die die Durchsuchung ausgedehnt wurde, stellten die Carabinieri anschließend 33 Gramm Haschisch sicher. Der Vorfall hat sich bereits am 30. Dezember ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Die Kontrolle ist Teil einer Reihe von Maßnahmen der Carabinieri im Kampf gegen Drogen im Pustertal.

Am 8. Jänner schlugen die Carabinieri von Bruneck etwa in St. Georgen zu: Ein 30-Jähriger aus dem Ort, der bereits einschlägig vorbestraft ist, wurde mit 20 Gramm Marihuana erwischt. Die Ordnungshüter entdeckten außerdem eine Präzisionswaage und Material zur Verpackung der Drogen.

Beide Männer wurden wegen Drogenhandels angezeigt. Derzeit gilt die Unschuldsvermutung.

Die Carabinieri haben außerdem im selben Zeitraum sechs Jugendliche wegen Drogenkonsums dem Regierungskommissariat gemeldet.

