Dortmund verliert beim Vorletzten Kiel 2:4

Von: apa

Borussia Dortmund befindet sich schon nach zwei Spielen im neuen Fußball-Jahr in der Krise. Der BVB kassierte am Dienstag nach einem in der ersten Hälfte desaströsen Auftritt eine 2:4-Auswärtsniederlage bei Holstein Kiel. Für den Vorletzten trafen Shuto Machino (27.), Phil Harres (32.) und Alexander Bernhardsson (45.+4). Fiete Arp (98.) stellte den Endstand her.

Der in der 59. Minute für Marcel Sabitzer eingewechselte Giovanni Reyna (71.) und Jamie Gittens (77.) scorten für die ins Tabellen-Mittelmaß abgerutschten Dortmunder, die zum Jahresauftakt ein Heim-2:3 gegen Leverkusen kassiert hatten.