Dramatische Kür: Auch Daniel Grassl fällt zurück

Nach einem überragenden Kurzprogramm lebte für Daniel Grassl bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina die Medaillenchance. Doch der 23-jährige Meraner fiel am Freitagabend in der Kür weit zurück. Mehr lest ihr bei SportNews.bz!
