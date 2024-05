Drei Podestplätze für Südtirol

Von: mk

Campitello di Fassa – Am Wochenende fand in Campitello di Fassa im Italiencup vom Leadklettern die dritte und letzte Etappe statt. Insgesamt waren 124 Teilnehmende am Start, 68 bei den Männern und 56 Frauen.

Bei den Frauen schafften es Bettina Dorfmann (AVS Brixen), Leonie Hofer (AVS Passeier) und Matilda Liu’Moar (AVS Brixen) ins Finale: Dorfmann wurde Achte, Hofer Neunte und Moar Zehnte.

Beim Italiencup gab es auch eine eigene Wertung für die unter 20-Jährigen. In der Jugendwertung bei dieser Etappe in Campitello wurde Dorfmann Zweite und Moar Dritte. Weitere Platzierungen der Südtirolerinnen: Zehnte wurde Julia Gurschler (AVS Meran) und Elfte Veronika Cagol (St. Pauls). Bei den Herren schaffte es der 16-jährigte Fritz Engele vom AVS Meran auf den vierten Platz.

Die Jugend-Gesamtwertung der drei Lead-Bewerbe gewann Elena Brunetti (Climbing Side Roma) vor Bettina Dorfmann (AVS Brixen) und Matilda Liu’Moar (AVS Brixen). Bei den Buben gewann Riccardo Vicentini (Lupi Climbing) vor Fritz Engele (AVS Meran) und Matteo Reusa (ASD Kuota). Somit schaffte die Jugend drei Podestplätze in der Jugendwertung, zwei bei den Mädchen, einen bei den Buben.

Am kommenden Wochenende (vom 31. Mai bis 2. Juni) findet die Jugend-Italienmeisterschaft im Lead, Speed und Boulder in der Vertikale in Brixen und Heliks in Bruneck statt.

Gefördert wird der AVS-Landeskader vom Land Südtirol, von Salewa, Tiroler Versicherung und Alperia.

Ergebnis Lead-Klettern der Jugend, Gesamtwertung nach drei Etappen:

1. Riccardo Vicentini, LUPI CLIMBING TEAM (2495)

2. Fritz Engele, AVS Meran (2220)

3. Matteo Reusa, ASD KUOTA (2040)

1. Elena Brunetti, CLIMBING SIDE ROMA (2495)

2. Bettina Dorfmann, AVS Brixen (2350)

3. Matilda Liu’ Moar, AVS Brixen (2300)