Drei Punkte in der Regenschlacht von Gubbio

Gubbio/Bozen – Hart umkämpfter Auswärtserfolg für den FC Südtirol: Die Mannen von Mister Stefano Vecchi behalten im Rahmen des 23. Spieltags der Serie C (Kreis B) im strömenden Regen von Gubbio gegen die Rossoblù mit 2:1 die Oberhand und behaupten nach einer hart umkämpften Partie im Stadio „Pietro Barbetti“ die Tabellenführung.

Die erste Halbzeit geht noch ohne Tore zu Ende – der aufgrund der Regenfälle in Mitleidenschaft gezogene Rasen hemmt den Spielfluss zusehends. Deshalb passiert alles nach Wiederanpfiff: die Weiß-Roten gehen in Spielminute 73 durch einen sehenswerten Freistoß von Casiraghi in Führung – der ehemalige Gubbio-Akteur versenkt den Ball mit einem potenten Rechtsschuss etwas unterhalb des Kreuzecks zur Linken von Zamarion, der gegen Ende von Halbzeit eins Ex-FCS-Keeper Cucchietti ersetzen musste.

Der FCS legt in der Schlussphase den zweiten Treffer nach: Marchi wird in der Gubbio-Box von den Beinen geholt, es gibt Elfmeter für die Gäste – Odogwu tritt an, verlädt Zamarion und trifft mit links ins linke Eck (86.). Die Gastgeber kommen aber postwendend zum Anschlusstreffer: Eckball von der linken Seite, Gomez kommt im Zentrum zum Kopfstoß und markiert so das 2:1, welches auch der Endstand sein sollte (88.). Die Weiß-Roten feiern den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen und behaupten somit die Tabellenführung.

MATCH PREVIEW: SPIELSYSTEME UND STARTAUFSTELLUNGEN

Mit dem überzeugenden Heimsieg unter der Woche zuhause gegen Matelica (4:2) im Rücken treffen die Weiß-Roten zum Ende der englischen Woche im Rahmen des 23. Spieltags im Stadio „Pietro Barbetti“ auswärts auf Gubbio.

Mister Stefano Vecchi vertraut auf sein erprobtes 4-3-1-2-System mit Poluzzi im Tor, El Kaouakibi, Vinetot, Malomo und Fabbri in der Vierer-Abwehrkette, Tait, Karic und Gatto im Dreier-Mittelfeld, Casiraghi gibt den Zehner, hinter dem Sturmduo Odogwu-Fischnaller.

Vincenzo Torrente präsentiert sein Gubbio spiegelbildlich im selben System – im 4-3-1-2 agieren Ex-FCS-Keeper Cucchietti im Tor, Formiconi, Uggè, Signorini und Migliorelli in der Abwehrreihe, Oukhadda, Hamlili und Malaccari im Zentrum, mit Pasquato als Spielmacher hinter den beiden Spitzen Gomez und Fedato.

LIVE MATCH: TORE, HIGHLIGHTS UND NENNENSWERTE AKTIONEN

1. Der Ball rollt im Stadio „Pietro Barbetti“, die Gastgeber/Gäste haben angestoßen.

5. Anfängliches Abtasten in diesen ersten Minuten. Der äußerst nasse Platz erschwert es, den Ball laufen zu lassen.

7. Erster Abschluss der Gastgeber in Person von Malaccari, Poluzzi hält aber ohne Probleme.

22. Dann aber erstmals die Weiß-Roten – und wie: Freistoß von Casiraghi, der Ball zappelt im Anschluss an eine unübersichtliche Situation im Netz, doch der Unparteiische pfeift die Aktion aufgrund eines Offensivfouls ab. Es bleibt beim 0:0.

25. Uggé geht im Zweikampf mit Odogwu im eigenen Sechzehner rustikal zu Werk, der Stürmer der Gäste geht zu Boden. Der Unparteiische verweigert aber den Elfmeterpfiff, stattdessen gibt es einen Eckball für die Weiß-Roten, welchen Casiraghi von rechts in die Mitte bringt. Fischnaller kommt im Getümmel im Zentrum zum Kopfball, Cucchietti reagiert jedoch glänzend auf der Torlinie.

36. Malaccari legt auf Pasqualo ab, der es aus mittlerer Distanz versucht – drüber.

37. Fischnaller zieht von innerhalb des Sechzehners ab – Cucchietti wehrt nach vorne ab, die Hintermannschaft der Rossoblú rettet sich und klärt zur Ecke.

38. Fünfter Eckstoß für die Weiß-Roten, dieses Mal von der linken Seite. Casiraghi bringt das Leder gefährlich in die Mitte, wo Odogwu zum Kopfstoß kommt – knapp vorbei.

45 + 2. Die erste Halbzeit geht soeben zu Ende – torlos geht es in die Kabinen.

46. Anpfiff zu Halbzeit zwei: die Gastgeber haben Anstoßrecht – der Ball rollt wieder.

48. Diagonaler Linksschuss von Fedato von innerhalb der Box der Gäste – Poluzzi wehrt zur Ecke ab.

57. Pasquato bedient von links Oukhadda auf der anderen Seite, letzterer zieht direkt ab – vorbei.

73. Da ist die Führung für den FC Südtirol: Casiraghi versenkt einen sehenswerten Freistoß ins kurze Eck zur Linken von Zamarion zum 1:0 für die Gäste.

83. Erneut Freistoß für die Weiß-Roten – dieses Mal von kurz vor der linken Grundlinie: Voltan bringt das Spielgerät direkt auf das Tor der Gastgeber, legt seinen Versuch jedoch drüber.

85. Marchi wird in der Gubbio-Box von den Beinen geholt – es gibt Elfmeter für den FCS.

86. Odogwu bleibt eiskalt: Die Nummer 9 der Weiß-Roten übernimmt Verantwortung, tritt an und trifft mit links ins linke Eck. Zamarion ist verladen, der Ball zappelt im Netz.

88. Gubbio kommt postwendend zum Anschlusstreffer: Eckball von der linken Seite, Gomez kommt in der Mitte zum Kopfball, nur noch 1:2.

90 + 5. Schlusspfiff: Nach einer hektischen Schlussphase und äußerst hart umkämpften 95 Minuten siegt der FC Südtirol mit 2:1 in Gubbio.

GUBBIO – FC SÜDTIROL 1:2 (0:0)

GUBBIO (4-3-1-2): Cucchietti (41. Zamarion); Formiconi (81. Pellegrini), Uggè, Signorini, Migliorelli (81. Ingrosso); Oukhadda, Hamlili, Malaccari; Pasquato; Gomez, Fedato (65. De Silvestro)

Auf der Ersatzbank: Sdaigui, Serena, Magelaitis, Sainz-Maza, Elisei, Cinaglia, Munoz

Trainer: Vincenzo Torrente

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Vinetot (74. Curto), Malomo, Fabbri; Tait, Karic (58. Beccaro), Gatto; Casiraghi (74. Voltan); Odogwu (89. Morelli), Fischnaller (58. Marchi)

Auf der Ersatzbank: Meneghetti, Pircher, Fink, Davi, Rover, Greco, Magnaghi

Trainer: Stefano Vecchi

SCHIEDSRICHTER: Marco Monaldi aus der Sektion Macerata (Die Assistenten: Michele Somma & Franceso D’Apice, beide aus Castellammare | Vierter Offizieller: Mario Saisa aus Palermo)

TORE: 0:1 Casiraghi (73.), 0:2 Odogwu (86. | Rigore/Foulelfmeter), 1:2 Gomez (88.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, teils starke Regenfälle, kühle, feuchte Temperaturen, Rasen nass, teilweise schwer bespielbar.

Gelbe Karten: Migliorelli (GUB | 23.), Tait (FCS | 43.), Gomez (GUB | 70.), Formiconi (GUB | 75.), Beccaro (FCS | 90.)

Rote Karte: Coach Vincenzo Torrente (GUB | 90.)

Eckenverhältnis: 5-6 (2-5)

Nachspielzeit: 2min + 5min