Drei Siege für Gardos zum WM-Auftakt – Polcanova mit Mühe

Von: apa

Österreichs Tischtennis-Asse sind am Samstag erfolgreich in die WM in Doha gestartet. Während Europameisterin Sofia Polcanova beim 4:2-Einzelerfolg gegen die Thailänderin Orwan Paranang zu kämpfen hatte, kam die 30-Jährige an der Seite von Robert Gardos in Mixed-Runde eins gegen die Serben Dimitrije Levajac/Izabela Lupulesku locker 3:0 weiter. Routinier Gardos, der mit leichtem Fieber antrat, gewann auch sein erstes Einzel sowie im Doppel mit Daniel Habesohn.

Polcanova lag gegen Paranang bereits 0:2 hinten, bevor sie die nächsten vier umkämpften Sätze mit 12:10,11:8,16:14,13:11 gewann. Damit legte Österreichs beste Tischtennisspielerin ihren “WM-Fluch” ab. Nach Auftakt-Niederlagen bei den letzten beiden Weltmeisterschaften steht sie nun erstmals wieder in Runde zwei und trifft am Montag auf die Rumänin Andreea Dragoman. Im Doppel geht es mit Bernadette Szöcs am Sonntag-Früh gegen Mubanga Kunda/Latifa Nalavwe aus Sambia.

Gardos, der im Einzel erst ins Feld nachgerückt war, gewann gegen den Belgier Cedric Nuytinck 4:2 (7,-6,10,-7,9,7). In Runde zwei geht es gegen den Japaner Maharu Yoshimura. Im Doppel mit Habesohn behielt das ÖTTV-Duo gegen die Belgier Martin Allegro/Adrien Rassenfosse mit 3:2 die Oberhand.

Gardos mit Fieber

Nach dem Sieg im Mixed meinte Gardos: “Ich habe leichtes Fieber, muss Tabletten nehmen. Deshalb war ich etwas nervös, weil ich nicht wusste, wie lange die Kraft reichen würde. Sofia war sehr stark, sie hat mich mitgezogen. Deshalb war ich umso mehr erleichtert, dass wir die erste Runde gewinnen konnten.” Im 1/16-Finale geht es gegen die Schweden Linda Bergström/Mattias Falck (SWE).