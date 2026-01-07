Drei Spiele am Donnerstag

Von: mk

Bozen – Die Weihnachtsspieltage der Alps Hockey League sind zu Ende, nun kehrt wieder der normale Rhythmus ein. Am Donnerstag stehen drei Spiele auf dem Programm, wobei das Derby zwischen dem EK Die Zeller Eisbären und den Adler Stadtwerke Kitzbühel das Highlight bildet. Zell am See kann dabei die Tabellenführung übernehmen, sofern drei Punkte geholt werden und im Parallelspiel der KHL Sisak beim HC Meran/o Pircher keinen Sieg nach regulärer Spielzeit feiert. Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors ist nicht im Einsatz. Im dritten Spiel des Tages treffen HDD Jesenice und die Hockey Unterland Cavaliers aufeinander.

Es ist bereits das dritte Derby der Saison. Die ersten beiden Aufeinandertreffen entschied der EK Die Zeller Eisbären für sich (4:1, 3:2). Der Tabellendritte aus dem Pinzgau befindet sich in starker Form, mit zwei Siegen in Folge und insgesamt vier Erfolgen aus den letzten fünf Spielen. Der Rückstand des Titelverteidigers auf den spielfreien Spitzenreiter Red Bull Hockey Juniors beträgt nur noch zwei Punkte. Mit einem Sieg nach 60 Minuten gegen Kitzbühel und gleichzeitig keinem vollen Erfolg von Sisak in Meran würden die Eisbären die Tabellenspitze übernehmen. Auch Kitzbühel präsentiert sich in guter Verfassung und holte drei Siege aus den letzten fünf Spielen. In der Tabelle rutschten die Tiroler am Dienstag trotz eines 5:4-Shootout-Heimsiegs gegen Meran aus den Top-5 und liegen nun einen Punkt hinter dem fünftplatzierten Ritten.

Sisak gastiert in Meran

Der KHL Sisak war im Jahr 2026 erst einmal im Einsatz und unterlag dabei in Jesenice mit 0:3. Der HC Meran/o Pircher hat in diesem Kalenderjahr bereits drei Spiele absolviert, dabei stets gepunktet, jedoch nur eine Partie gewonnen. Sollte Sisak nach regulärer Spielzeit siegen und Zell am See keinen Erfolg nach 60 Minuten feiern, würden die Kroaten die Tabellenführung zurückerobern. Meran liegt aktuell nur auf Rang elf und hat keine Chance mehr, die Top-5 zu erreichen. Die bisherigen beiden Saisonduelle entschieden jeweils klar die Heimteams für sich (4:1 SIS, 4:0 HCM).

Duell der Tabellenschlusslichter

HDD Jesenice auf Rang zwölf und die Hockey Unterland Cavaliers als Tabellenletzter bilden aktuell das Schlusslicht der Alps Hockey League, wobei Jesenice 14 Punkte Vorsprung auf die Südtiroler hat. Das letzte direkte Duell entschied allerdings Unterland mit 5:2 für sich, während im ersten Saisonvergleich Jesenice einen klaren 7:2-Heimsieg feierte. Die jüngsten beiden Spiele konnten die Slowenen nicht gewinnen – sowohl gegen Gröden als auch gegen Sterzing unterlagen sie jeweils mit nur einem Tor Differenz. Unterland kassierte am Dienstag eine 1:4-Heimniederlage gegen Asiago, zuvor gelang jedoch ein 4:3-Auswärtssieg gegen Cortina. Bei Jesenice kam es zudem zu einer Veränderung auf der Cheftrainerposition: Nik Zupančič wurde von seinen Aufgaben entbunden, Gal Koren übernimmt das Team bis zum Saisonende.

Alps Hockey League:

Do, 08.01.2026:

19.00 Uhr: HDD Jesenice – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: METZINGER, SNOJ, Murnik, Wucherer

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: BULOVEC, VOICAN, Jeram, Veselka

20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – KHL Sisak

Referees: GIACOMOZZI, PINIE, Brondi, Cristeli

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.