Drei Südtiroler Siege in Sant‘Anna

Sant’Anna d’Alfaedo – In Sant’Anna d’Alfaedo in der Provinz Verona ging an diesem Wochenende der erste Lauf zum „Trofeo T-Cross“ über die Bühne. Unter den 180 Motocross-Piloten konnten sich gleich drei Südtiroler über Tagessiege freuen.

Die T-Cross-Serie beinhaltet insgesamt vier Läufe. In Sant‘Anna glänzten aus Südtiroler Sicht Matteo Psqualini (MX1 Challenge), Michele Della Vecchia (MX1 Expert) und Norbert Lantschner (Open Master), die in ihren Kategorien ganz oben auf dem „Stockerl“ standen. Ebenfalls stark präsentierten sich der Brixner 85-Senior-Pilot Lukas Messner und Hannes Pfattner (MX2 Challenge) aus Meran, die jeweils den zweiten Platz belegten. Auch Mario Franzoi holte sich als Drittplatzierter in der Kategorie Open Veteran eine Medaille.

Knapp am Podest vorbeigeschrammt sind hingegen Elia Fulco (85 Senior) und Marco Belleri (Open Superveteran, beide Vierte). In die Top acht schafften es auch Simone Carrara (MX2 Fast, Fünfter), Andrea Asinari (MX2 Challenge) und Davide Varotto (Open Superveteran, beide Sechste) sowie die MX2-Expert-Piloten Michael Rabensteiner (Siebter) und Dominik Varotto (Achter).