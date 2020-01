Dreifachsieg für Italien beim Juniorenweltcup in Laas

Laas – Beim FIL Juniorenweltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in Laas gaben die Hausherren den Ton an. Im Einsitzer Herren feierten die Italiener einen Dreifachsieg und bei den Damen gewann Lokalmatadorin Nadine Staffler. Im Doppelsitzer holten Maximilian Pichler/Matthias Pichler (AUT) ihren zweiten Saisonsieg.

Beim Heimrennen in Laas feierte Nadine Staffler ihren zweiten Saisonsieg im FIL Juniorenweltcup. Die Lokalmatadorin gewann in 2.13,27 Minuten vor Lisa Walch (GER), die nach dem ersten Lauf noch in Führung lag. Dritte wurde Riccarda Ruetz (AUT/+1,26).

Ein Dreifachsieg für Italien gab es im Einsitzer Herren: Daniel Gruber, nach dem ersten Lauf noch auf Rang zwei, gewann in 2.10,17 Minuten vor seinen Teamkollegen Florian Haselrieder (+0,21) und Fabian Brunner (+1,50). Für Gruber war es der erste Saisonsieg.

Ihren zweiten Saisonsieg feierten Maximilian Pichler/Matthias Pichler im Doppelsitzer. Die Österreicher setzten sich knapp gegen die Russen Vladimir Levichev/Viacheslav Kudriavtsev (+0,20) und Alex Oberhofer/Fabian Brunner (ITA/+0,31) durch.

Der FIL Juniorenweltcup im Rennrodeln auf Naturbahn geht am 25. und 26. Januar in St. Sebastian (Ersatzort für Unterammergau) zu Ende. Vom 31. Januar bis 2. Februar folgt dann die Junioren-WM in St. Sebastian (AUT).