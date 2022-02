Dreikampf um einen Platz unter den Top-Sechs

Bozen – Spannender könnte das Rennen um die Top-Sechs und damit um die direkte Playoff-Qualifikation in der bet-at-home ICE Hockey League im letzten Monat des Grunddurchgangs kaum verlaufen. Zwischen Rang sechs und Rang neun liegt aktuell lediglich ein Sieg. Der siebent platzierte HC Tesla Orli Znojmo könnte bereits am Freitag die spusu Vienna Capitals vom sechsten Platz verdrängen. Diese müssten allerdings Punkte gegen Tabellenschlussschlicht Linz liegen lassen. Doch auch der HC Pustertal, der im direkten Duell auf Znojmo trifft, könnte bereits die Freitagnacht über dem Strich verbringen.

Da die Austragung der für Freitag angesetzten Partie EC-KAC gegen HCB Südtirol Alperia derzeit noch in Abklärung ist, wurde das Programm von TV-Partner PULS 24 kurzfristig geändert. Statt der Begegnung KAC-HCB wird das Freitagsspiel Moser Medical Graz99ers gegen Fehérvár AV19 übertragen (Übertragungsbeginn 19.10 Uhr | Faceoff 19.30 Uhr). Die Steirer bestreiten den ersten Teil des Double-Headers gegen die Ungarn bereits am Donnerstag.

Fr, 11.02.2022, 19.15 Uhr spusu Vienna Capitals – Steinbach Black Wings Linz

Referees: NIKOLIC M., RENCZ, Muzsik, Vaczi | >>PPV-Stream<<

Die spusu Vienna Capitals empfangen im Kampf um die Top-6 die Steinbach Black Wings Linz. Aktuell stehen die Bundeshauptstädter noch über dem roten Strich, der Vorsprung auf Verfolger Znojmo beträgt bei gleicher Spielanzahl allerdings nur einen einzigen Punkt. Die Bundeshauptstädter konnten zwei ihrer letzten drei Spiele gewinnen – im Double-Header gegen Tabellenführer Salzburg holten sie zuletzt gar vier von sechs möglichen Punkten. Die Linzer hingegen konnten in ihrem Double-Header gegen den EC-KAC keinen Punkt erobern. Gegen die Wiener schaffte es das Tabellenschlusslicht aber immerhin zweimal in das Penalty-Shootout. Einen Sieg konnten die Oberösterreicher in den bisherigen drei Saisonduellen gegen Wien allerdings noch nicht erobern. Headcoach Raimo Summanen hat heute die Steinbach Black Wings verlassen. Assistant-Coach Mark Szücs übernimmt bis Saisonende.

Fr, 11.02.2022, 19.30 Uhr Moser Medical Graz99er – Hydro Fehérvár AV19

Referees: FICHTNER, HRONSKY, Bedynek, Durmis | LIVE auf PULS 24 und im Free-Stream

Die Moser Medical Graz99ers und Hydro Fehérvár AV19 treffen gleich zweimal binnen 24 Stunden aufeinander. Der erste Teil des Double-Headers in Graz geht bereits am Donnerstag über die Bühne. Der zweite Teil am Freitag wird live auf PULS 24 und im weltweit empfangbaren Free-Stream übertragen. Für die 99ers sind es zwei enorm wichtige Spiele im Kampf um die Pre-Playoffs. Aktuell haben sie Platz zehn und somit den letzten Pre-Playoff-Platz inne. Fehérvár wiederum kann den direkten Sprung in die Playoffs schaffen, auch wenn sie zuletzt ihren zweiten Tabellenplatz an den EC Grand Immo VSV abgeben mussten.

Fr, 11.02.2022, 19.45 Uhr HC Pustertal – HC Tesla Orli Znojmo

Referees: OFNER, ZRNIC, Pardatscher, Zgonc | >>PPV-Stream<<

Sowohl der HC Pustertal als auch der HC Tesla Orli Znojmo stehen aktuell zwischen den beiden Strichen. Für beide Teams ist sowohl der Abstand zu den Top-6 als auch zum Verfolger auf den elften Platz gering. Die besseren Karten haben aktuell die Tschechen, die bei einem vollen Erfolg in die Top-6 einziehen könnten. Der HC Pustertal ist aber Znojmo dicht auf den Fersen und könnte diesen bereits am Freitag hinter sich lassen. Die beiden Teams duellierten sich in der laufenden Saison bisher erst einmal – die Adler setzten sich im Dezember mit 4:2 durch. Nun kreuzen sie in den kommenden 16 Tagen gleich dreimal die Schläger und nehmen sich in direkten Duellen, im Kampf um Playoff bzw. Pre-Playoff-Plätze gegenseitig wichtige Punkte weg. Beide Teams präsentierten sich in den vergangenen Tagen von ihrer besten Seite. Während die Südtiroler zuletzt zwei „Dreier“ am Stück einfuhren, konnte Znojmo gar in den letzten drei Spielen keinen einzigen Punkt abgeben.

Fr, 11.02.2022, 19.30 Uhr EC-KAC – HCB Südtirol Alperia

Referees: SIEGEL, SMETANA, Nothegger, Seewald

Da die Austragung der für Freitag angesetzten Partie EC-KAC gegen HCB Südtirol Alperia derzeit noch in Abklärung ist, wird diese Begegnung nicht auf PULS 24 übertragen. Es wäre das Duell Fünfter gegen Vierter. In den beiden ersten Aufeinandertreffen setzte sich jeweils das Heimteam durch. Die Klagenfurter feierten in ihrem Double-Header gegen die Steinbach Black Wings Linz zuletzt zwei souveräne Erfolge und festigten damit vorerst ihren Platz unter den Top-Sechs.