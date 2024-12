Von: apa

Olympiasieger Kamil Stoch ist bei der Vierschanzen-Tournee erstmals seit 2008/09 nur Zuschauer. Der dreimalige Gesamtsieger steht nicht im polnischen Aufgebot von Cheftrainer Thomas Thurnbichler. Polens Ski-Verband gab an, dass sich Stoch nicht bereit fühle, die am Wochenende beginnende Tournee zu bestreiten. Der 37-Jährige hat in dieser Weltcupsaison noch kein Top-Ten-Ergebnis geschafft und mehrfach sogar die Punkteränge verpasst.