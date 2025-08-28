Aktuelle Seite: Home > Sport > Dreispringer Kingley beim Diamond-League-Finale Sechster
Kingley im Letzigrund

Dreispringer Kingley beim Diamond-League-Finale Sechster

Donnerstag, 28. August 2025 | 19:55 Uhr
Kingley im Letzigrund
APA/APA/KEYSTONE/ENNIO LEANZA
Dreispringer Endiorass Kingley hat beim Finalevent der Diamond League in Zürich wie auch schon in Monaco Rang sechs belegt. Der nach Absagen ins elitäre Feld gerutschte Oberösterreicher kam Donnerstag im Letzigrund-Stadion auf 16,36 m, womit der 23-Jährige bei der WM-Generalprobe deutlich hinter seinem Ende Juni aufgestellten ÖLV-Rekord von 16,85 blieb. Der Sieg im Sechs-Mann-Feld ging mit 17,56 m an den italienischen Weltjahresbesten Andy Diaz Hernandez.

Den Diskuswurf gewann Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen mit 68,89 m. Lukas Weißhaidinger war wie auch Victoria Hudson im Speerwurf nicht am Start.

