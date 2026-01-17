Dritter EM-Titel in Folge für Rodler Müller

Von: apa

Jonas Müller hat sich den Europameistertitel im Einsitzerbewerb der Männer geholt. Es ist sein dritter in Folge. Der 28-Jährige war am Samstag bei der EM- und Weltcup-Doppelveranstaltung in Oberhof nicht zu schlagen, setzte sich vor den Deutschen Felix Loch (+0,091 Sek.) und Max Langenhan (+0,275) durch. Silber gab es bei den Frauen durch Lisa Schulte, sie hatte 0,279 Sek. Rückstand auf die siegreiche Deutsche Merle Fräbel. Auf Platz drei landete die Schweizerin Natalie Maag.

Auf Platz fünf kam bei den Männern David Gleirscher, auf sechs Wolfgang Kindl und auf sieben Nico Gleirscher – einer des starken Quartetts kann für Olympia nicht berücksichtigt werden. Im Weltcup führt Müller die Wertung nun an. Dorothea Schwarz kam auf Platz fünf, die zur Halbzeit drittplatzierte Hannah Prock fiel im Finale auf Platz acht zurück.