Dunst wechselt im Sommer von Frankfurt zum FC Bayern

Von: apa

Dass Barbara Dunst Eintracht Frankfurt nach dieser Saison und dem Vertragsende ablösefrei verlassen wird, hat sich abgezeichnet. Am Donnerstag wurde der Wechsel von Österreichs Fußballerin des Jahres im Sommer zum FC Bayern München offiziell bekanntgegeben. Die 27-jährige Mittelfeldspielerin, die derzeit die Reha nach ihrem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss absolviert, erhält beim Tabellenführer der deutschen Frauen-Bundesliga einen bis 30. Juni 2028 gültigen Vertrag.

“Ich freue mich sehr, in Zukunft für einen so erfolgreichen und starken Club wie den FC Bayern spielen zu dürfen. Der gesamte Verein ist seit jeher erfolgreich und hat stets hohe Ansprüche”, sagte Dunst. Mit diesen Werten und Zielen könne sie sich sehr gut identifizieren. “Hier in München hat man die Möglichkeit, sich international mit den besten Mannschaften zu messen. Das ist eine reizvolle Aufgabe”, betonte die Steirerin. Die Liga kennt die 87-fache ÖFB-Teamspielerin in- und auswendig, nach Leverkusen, Duisburg und Frankfurt (seit 2019) fand sie neuerlich in Deutschland eine Herausforderung.

“Barbara ist eine komplette Spielerin, die flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist und zudem eine große Torgefahr ausstrahlt. Ihre Persönlichkeit, aber auch ihr Siegeswillen haben uns von Beginn an beeindruckt. Zudem ist sie eine Leaderin, die Verantwortung auf dem Platz übernimmt”, erläuterte Bayerns Frauen-Direktorin Bianca Rech. Die Tradition österreichischer Spielerinnen im Bayern-Dress setzt sich somit weiter fort. Mit Sarah Zadrazil und der ebenfalls noch am Knie verletzten Katharina Naschenweng stehen zwei weitere ÖFB-Teamstützen bei den Münchnerinnen unter Vertrag.