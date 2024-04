Eberl: Neuer Bayern-Trainer erst nach CL-Spiel gegen Real

Der FC Bayern wird den neuen Trainer erst nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions-League am Dienstag gegen Real Madrid verkünden. Die Partie sei zunächst “das Entscheidende”, sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstag nach dem 2:1 der Münchner in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Wer als neuer Trainer im Sommer auf Thomas Tuchel folgen werde, “wird man danach sehen”.

Genauere Angaben machte Eberl nicht, der 50-Jährige kommentierte dabei den Namen Ralf Rangnick nicht konkret. “Es ist so, dass wir uns fixiert haben”, sagte der Sportvorstand und zeigte sich belustigt darüber, dass diese Personalie für derart hohe Aufmerksamkeit sorgt. “Es fühlt sich so an, dass alle zwei Stunden über diese Trainersuche geredet, gesprochen, sie kommentiert und diskutiert wird. Ich bin gespannt, wann Markus Lanz (Anm.: TV-Talker auf ZDF) endlich einsteigt in diese ganze Thematik.”

Rangnick (65), aktuell österreichischer Teamchef, soll nach den Absagen von Bayer Leverkusens Xabi Alonso und DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann der klare Favorit bei den Bayern sein.