Eder in Sapporo nur von Loutitt geschlagen

Von: apa

Lisa Eder ist beim Skisprung-Weltcup in Sapporo auf dem zweiten Platz gelandet. Die Salzburgerin freute sich am Samstag in Japan über ihr bestes Karriereergebnis und musste sich nur der überlegenen Kanadierin Alexandria Loutitt geschlagen geben. Die Freundin von Vierschanzentourneesieger Daniel Tschofenig feierte im ersten von zwei Sapporo-Bewerben ihren zweiten Weltcupsieg mit einem Vorsprung von 12,7 Punkten auf Eder.

Für Eder war es nach einer Aufholjagd im zweiten Durchgang, als sich die 23-Jährige um neun Positionen verbesserte, der dritte Einzel-Podestplatz in der laufenden WM-Saison. “Mit dem ersten Durchgang war ich nicht zufrieden. Aber dann ist mir ein Sprung gelungen und dass es dann gleich so viele Plätze nach vorne geht, ist natürlich richtig cool”, sagte Eder, die sich im Gesamtweltcup auf Platz drei verbesserte.

Jacqueline Seifriedsberger verpasste das Podium als Vierte hinter der Norwegerin Eirin Maria Kvandal um 1,2 Zähler, im Finale rutschte die 33-jährige Oberösterreicherin noch um zwei Plätze ab. Auf Eder fehlten Seifriedsberger nur 1,8 Punkte. Villach-Siegerin Eva Pinkelnig rundete als Achte ein gutes ÖSV-Resultat ab.