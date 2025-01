Egle triumphiert bei Rodel-Weltcup in Altenberg

Von: apa

Madeleine Egle hat beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Altenberg ihren dritten Saisonsieg gefeiert und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Die 26-jährige Tirolerin gewann am Sonntag im Frauen-Einsitzer vor den beiden deutschen Lokalmatadorinnen Anna Berreiter (+0,150 Sek.) und Merle Fräbel (+0,263), Weltmeisterin Lisa Schulte (+0,322) rutschte im Finale um zwei Positionen auf Rang vier ab. In der Teamstaffel fuhr das ÖRV-Team mit Platz vier am Podest vorbei.

“Ich bin so glücklich, ich war heute so nervös. Endlich habe ich zwei gute Läufe geschafft”, sagte Egle nach ihrem 15. Weltcup-Sieg. In der Vorwoche hatte sie in Sigulda noch den zweiten Lauf verpasst. Im Gesamtweltcup gibt es damit eine rot-weiß-rote Doppelführung, vier Rennen vor Saisonende führt Egle nun vier Punkte vor Schulte. Dorothea Schwarz wurde nach ihrem achten Platz wegen einer zu hohen Schienentemperatur am Start disqualifiziert, Barbara Allmaier wurde Elfte.

Teamstaffel mit mehreren Fehlern

Die rot-weiß-rote Teamstaffel mit Madeleine Egle, Yannick Müller/Armin Frauscher, Nico Gleirscher und Selina Egle/Lara Kipp musste sich nach mehreren Fehlern mit dem vierten Rang begnügen. Den Sieg holte sich Lettland vor Deutschland und den USA. Routinier Wolfgang Kindl nahm aufgrund der Nachwirkungen seines schweren Sturzes am Samstag im Einsitzer, als sich der Olympia-Zweite von Peking unter anderem mehrere Prellungen zugezogen hatte, nicht teil.

Ebenfalls am Samstag war Egle/Kipp mit dem vierten Weltcupsieg in Serie im Frauen-Doppelsitzer eine erfolgreiche Generalprobe für den anstehenden Weltcup in Winterberg gelungen, der gleichzeitig als EM ausgetragen wird.