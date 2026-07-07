Ein internationaler Treffpunkt des Jugendhandballs

Von: luk

Sand in Taufers – Am vergangenen Wochenende fand die 39. Ausgabe des internationalen Jugendhandballturniers HBCup-Südtirol mit 109 Mannschaften aus sechs Nationen statt.

Das gesamte Turnier war ein voller Erfolg. In insgesamt 295 Spielen, die am Samstag und Sonntag ausgetragen wurden, konnten sich Jugendliche der Altersklassen U13 bis U18 in internationalen Begegnungen sportlich messen. Neben den spannenden Wettkämpfen standen vor allem der Austausch und das Miteinander im Mittelpunkt. Gemeinsame Feiern boten den jungen Sportlerinnen und Sportlern die Gelegenheit, neue Freundschaften über Ländergrenzen hinweg zu schließen.

Der SSV Taufers Handball stellte mit der Unterstützung von über 130 freiwilligen Helferinnen und Helfern erneut ein hervorragend organisiertes Turnier auf die Beine. Auch die Bevölkerung von Sand in Taufers zeigte sich einmal mehr als herzlicher Gastgeber. Selbst wenn es zwischendurch etwas lebhafter wurde, überwog die Freude darüber, so

viele Jugendliche unterschiedlichster Nationalitäten im Ort willkommen zu heißen.

Auch aus sportlicher Sicht war das Turnier ein großer Erfolg für den SSV Taufers Handball: Sowohl die U16- als auch die U18-Mädchenmannschaft konnten ihre Finalspiele gewinnen und die begehrten Trophäen in Sand in Taufers behalten.

“Ein herzlicher Dank gilt allen Unterstützerinnen und Unterstützern, den zahlreichen Helferinnen und Helfern, den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, der Gemeindeverwaltung sowie allen Sponsoren, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Schon jetzt freuen wir uns auf das Jahr 2027, wenn der HBCup-Südtirol mit seiner 40. Ausgabe ein ganz besonderes Jubiläum in Sand in Taufers feiern wird”, heißt es in einer Aussendung.