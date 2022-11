Ein Kracher und ein Derby für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein – Zum Auftakt der zweiten Hälfte der Regular Season stehen für die Rittner Buam SkyAlps gleich zwei Topspiele auf dem Programm. Am Donnerstag gastieren Simon Kostner & Co. bei den Red Bull Hockey Juniors, am Samstag steht dann ein Heimspiel gegen die Hockey Unterland Cavaliers „Bacio della Luna“ an.

Es sind zwei richtungsweisende Spiele gegen sehr schwierige Gegner, schließlich steht Salzburg auf dem zweiten und Unterland auf dem dritten Tabellenplatz. „Salzburg hat ein junges, schnelles Team mit vier gleichstarken Linien. Die fehlende Erfahrung machen sie mit ihrer Laufstärke wett und jedes Jahr gehören sie zu de Topteams“, weiß Adolf Insam über die Jungbullen, gegen die die Buam vor einigen Wochen auf dem Ritten gewinnen konnten. „Unterland hat bewiesen, dass sie eine tolle Mannschaft haben. Sie spielen völlig verdient vorne mit. Beide Spiele werden schwierig, aber wir sind gerüstet“, sagt der Sportdirektor der Rittner Buam.

In der Tat hat sich das Lazarett auf dem Ritten etwas gelichtet. Stefan Quinz kann möglicherweise schon am Donnerstag wieder spielen, Kevin Fink hat seine Sperre abgesessen. Außerdem verstärkt Tobias Graf den Kader. „Wir haben damit wieder vier volle Linien – etwas, das wir seit einigen Wochen nicht mehr zur Verfügung hatten“, berichtet Insam. Verzichten muss Chefcoach Santeri Heiskanen auf Torhüter Hayden Hawkey und Leonhard Hasler.

Alps Hockey League 2022/23

Donnerstag, 17. November – 19.15 Uhr, Salzburger Eisarena

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps

Samstag, 19. November – 18.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers „Bacio della Luna“