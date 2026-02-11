Eine aufregende Wintersport-Woche ist vorüber

Von: mk

Bozen – Die vergangene Woche hatte wieder jede Menge Wintersport in petto. In Schlinig wurden die Landesmeister im Langlauf ermittelt, auf der Seiser Alm waren die Ski-Freestyler im Einsatz und die Südtiroler Landeskader waren auch außerhalb der Südtiroler Landesgrenzen fleißig. Hier der gewohnte Überblick.

Alles war angerichtet in Schlinig: Dort wurden am Wochenende nämlich die Landesmeister in der klassischen Technik ermittelt. Bei schönem Wetter standen am Samstag zunächst die individuellen Leistungen bei einem Distanzrennen im Vordergrund. Gleichzeitig war die Landesmeisterschaft eine Etappe des Raiffeisen Langlauf Cups und auch die Etappe der Langläufer der Disziplinen-übergreifenden Alperia Cup Trophäe. Im Vinschger Langlauf-Ort waren am ersten Renntag fast 200 Langläuferinnen und Langläufer am Start. Dabei kürten sich folgende Athleten in ihren Kategorien zu den neuen Landesmeistern:

U8: Ilaria Rainer (ASD Antholz) und Willi Weissensteiner (Deutschnofen)

U10: Rosa Hell (ASC Toblach) und Leo Weissensteiner (Deutschnofen)

U12: Elena Kostner (SC Gröden) und Damian Gruber (SC Sarntal)

U14: Anna Profanter (ASC Seiser Alm) und Matias Piazza (SC Gröden)

U16: Anne Kuppelwieser (ASV Prad) und Paolo Pietroboni (ASC Sesvenna)

U18: Anna Sagmeister (ASC Sesvenna) und Noah Heinrich Senoner (SC Gröden)

U20: Lea Hintner (5V Loipe) und Carlo Bettini (ASC Sesvenna)

Allg. Klasse: Elisa Negrini (ASC Sesvenna) und Hannes Oberhofer (ASV Latsch)

Master A: David Hofer (SC Gröden)

Master B: Christian Moser (SC Sarntal)

Am Sonntag wurden in Schlinig die Landesmeister in den Staffelwettbewerben gesucht. 63 Dreierstaffeln gingen in den verschiedenen Kategorien an den Start und wurden von traumhaften Bedingungen empfangen. Dabei durften die Langläuferinnen und Langläufer das Rennen in freier Technik bestreiten. Folgende Staffeln holten sich den Sieg in ihren Kategorien:

U8+U10: SC Gröden A (Elias Hofer, Ellis Segata, Johann Hofer)

U12: SC Gröden A (Elena Kostner, Adam Senoner, Alan Dominik Piazza)

U14: ASC Sesvenna A (Janik Niederholzer, Maria Sagmeister, Rafael Zwick)

U16: ASC Sesvenna A (Janosch Veith, Emma Dietl, Paolo Pietroboni)

Allg. Klasse: 5 Loipe A (Lukas Schwingshackl, Lea Hintner, Ruben Wurzer)

Die Biathleten glänzen bei der Coppa Italia in Bionaz

Für die Südtiroler Biathletinnen und Biathleten stand am Wochenende eine Etappe der Coppa Italia in Bionaz auf dem Programm. Dabei gab es einige Top-Ergebnisse zu verzeichnen. Im Sprint der Damen (Kategorie „Aspiranti“) reihte sich Sara Eisath (Landeskader) auf Rang vier ein, bei den Herren (Kategorie „Giovani“) gewann Jan Steinkasserer vor Andreas Braunhofer, Aaron Niederstätter und Julian Huber. In der Verfolgung der „Aspiranti“ der Herren am Sonntag wurde Felix Wolf vom Landeskader Zweiter, während bei den „Giovani“ wieder nur Südtiroler vom Podium lachten. Dieses Mal holte sich Braunhofer den Sieg vor Steinkasserer und Huber, Niederstätter wurde wieder Vierter und Jonas Tscholl landete auf Rang fünf. Bei den „Aspiranti“ der Damen schaffte es Elsa Canins vom Landeskader als Dritte auf das Podest, gefolgt von ihren Teamkolleginnen Katja Pallua und Sara Eisath auf den Rängen vier und fünf.

Nach den Wettkämpfen am Wochenende steht nun auch fest, welche Südtiroler bei der IBU Jugend-Junioren-Weltmeisterschaft in Arber dabei sein werden. In der Kategorie Junioren werden Hannes Bacher und Simone Motta an den Start gehen, in der Kategorie Jugend haben sich Andreas Braunhofer, Jonas Tscholl, Julian Huber und Jan Steinkasserer qualifiziert.

Top-Ergebnisse auch für die Freestyler

Auch die Freestyler haben ein intensives Wochenende hinter sich. Angefangen bei den Landeskader-Athletinnen und -Athleten der Freeskier, die beim FIS Slopestyle Event in Mayrhofen im Einsatz waren. Bei den Herren schafften es sowohl Alex Putzer (9.) als auch Jakob Aichner (12.) in die Top-15. Liam Gamper musste sich mit Rang 41 zufriedengeben, dafür glänzte Maya Recla bei den Damen mit Rang vier.

Gleichzeitig fand in Südtirol eine Etappe der Coppa Italia auf der Seiser Alm statt. Dabei gab es reihenweise Top-Ergebnisse zu feiern. In der Kategorie „Ragazzi“ gewann Julius Ladurner (ASV Burgstall), in der Kategorie „Allievi“ machte es sein Vereinskollege Sebastian Hofer nach und in der Kategorie „Juniores/Senior“ fuhr Marian Volgger (Vitamin F) zum Sieg. Bei den Damen derselben Kategorie schafften es mit Nina Mairhofer (2.) und Emmi Forer (3.) zwei Athletinnen von Vitamin F auf das Podest.

Die Freestyle-Snowboarder waren ebenfalls bei einer Etappe der Coppa Italia im Einsatz, sie zog es nach Cervinia. Im Big Air wurde Anna Brunner bei den „Allievi“ Siebte, Ben Marmsoler bei den „Aspiranti“ Fünfter und Marian Brunner schaffte es bei den „Giovani“ als Dritter sogar auf das Podest. Im Slopestyle kam Anna Brunner auf Rang vier bei den „Allievi“, Ben Marmsoler schloss bei den „Aspiranti“ auf Rang 15 ab und Marian Brunner bei den „Giovani“ auf Rang fünf.

Bestes FIS-Cup-Ergebnis für Maximilian Gartner in Villach

Ein ganz starkes Wochenende hat auch Maximilian Gartner hinter sich. Der junge Grödner holte sich mit den Rängen 17 und 20 sein bis dato bestes Ergebnis bei einem FIS Cup im Skispringen. Bei den Wettkämpfen in Villach waren insgesamt zwölf Nationen am Start. Nicht dabei waren die Landeskader-Athleten Iorio Min und Leonie Runggaldier. Ihnen wurde nämlich die Ehre zuteil, bei den Olympischen Winterspielen 2026 Mailand Cortina als Vorspringer auf der Sprungschanze in Predazzo im Einsatz zu sein.