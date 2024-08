“Einfach nur WOW”

Von: ka

Brixen – Die Begeisterung und der Zusammenhalt war in der ganzen Brixner Altstadt zu spüren: 1000 Frauen standen bei der 12. Ausgabe des Women’s run Brixen am Start. 10.500 Euro konnten an Frauen in Not gespendet werden.

Als sich am späten Nachmittag des 30. August der Domplatz mit den Teilnehmerinnen füllte, war die Freude, Motivation und die positive Energie bereits zu spüren. Der Domplatz wurde in diesem Jahr aus logistischen Gründen umgestaltet und verwandelte sich nach und nach in ein violettes Farbenmeer. Violett – die Farbe der Emanzipation und Frauenliebe – die Farbe des diesjährigen Women’s run T-Shirt, das alle 1000 Teilnehmerinnen trugen. Das Tragen eines einheitlichen Shirts ist seit jeher die einzige Prämisse des Solidaritätslauf, der ohne Zeitnehmung und ohne Startnummer über die Bühne geht. Der Women’s run wurde um 18 Uhr offiziell eröffnet, ehe es um 18.30 Uhr mit dem offiziellen Warm-Up mit Alexa Bernardi und ihrem Team los ging. Um 19 Uhr fiel – beim traditionellen Women’s run Song – der Startschuss für den 4 Kilometer langen Lauf durch die Brixner Altstadt. Als Vorläufer fungierten die Triathleten des Schwimmclub Brixen, die mit Trillerpfeifen den Teilnehmerinnen den Weg wiesen. Entlang der Strecke feuerten die Cheerleader des SSV Brixen die Läuferinnen an.

Gemeinsam stark für eine gute Sache

In diesem Jahr wurde erneut ein beeindruckendes Zeichen für Solidarität gesetzt. Die Teilnehmerinnen liefen für den guten Zweck und unterstützten durch ihre Teilnahme die Initiative „es geat di a un – tocca a te“, die Frauen in Gewaltsituationen schnelle und unbürokratische Hilfe bietet. 10.500 Euro (ein Drittel der Teilnahmegebühren) konnten nach dem Lauf an die Initiative überreicht werden, Geld mit dem direkt den betroffenen Frauen geholfen werden kann. „Der Women’s run ist nicht nur ein Lauf, sondern ein Symbol der Gemeinschaft, der Kraft und der Solidarität. Diese Spende ist ein Lichtblick für viele Frauen, die dringend unsere Hilfe brauchen“, erklärt Giada Del Marco, die Vorsitzende der Initiative.

Ein Event für alle Sinne

Bereits zwei Monate vor der Veranstaltung waren alle Tickets vergriffen. „Wir haben uns bereits im Vorjahr aus organisatorischen Gründen eine Teilnehmerinnengrenze von 1000 Frauen gesetzt. Aufgrund der regen Nachfrage werden wir andenken die Grenze nach oben zu setzen“, erklärt Christian Jocher, Präsident des Trägervereins ASV Brixen Marathon. Dass die Tickets so schnell ausverkauft waren, übertraf die Vorstellung der Organisatoren.

Energie pur

Nach dem Lauf wurde unter den Teilnehmerinnen der „Angelo di Valeria“ verlost, ein Kunstwerk mit Blumenmotiv, das die Brixner Künstlerin Lisa Hilpold in diesem Jahr für den Women’s run zur Verfügung stellte. Gewidmet ist der Preis der 2012 verstorbenen Brixner Leichtathletin Valeria Todeschi. Nach dem offiziellen Part konnten die Teilnehmerinnen noch bei Musik von der Band „Sitting Bull“ feiern und einen sportlichen und solidarischen Abend ausklingen lassen. „Es war ein extrem emotionaler und energiegeladener Abend, der aller Ansicht nach den Teilnehmerinnen viel Freude bereitet hat – und genau das ist, was uns als als Organisatoren antreibt“, sagt Petra Ellecosta vom OK.

Save the date

Der Women’s run Brixen findet auch 2025 wieder statt – der Termin wurde bereits auf Freitag, den 29. August festgelegt. Die Einschreibungen starten traditionell ab dem Tag der Frau, dem 8. März 2025. Das Motto bleibt auch bei der 13. Ausgabe „all different – all women“ und weist somit auf die Verschiedenheit der Frauen hin, die das Frausein, der Wunsch nach Glück, Zufriedenheit und nicht zuletzt der unterhaltsamen Gemeinschaft verbindet.