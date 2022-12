Einmal Gold und zweimal Bronze beim Golden Cup in Santa Marinella

Santa Marinella/Mühlbach – Beim ersten nationalen Karate-Turnier der Saison, das die FIK (Federazione Italiana Karate) am Wochenende in Santa Marinella (RM) ausgetragen hat, durften ausschließlich Braun- und Schwarzgurte teilnehmen. Von Karate Mühlbach waren drei Athleten dabei: Fabian Pezzei, Florian Fischnaller und Martin Pezzei.

„Podestplätze fallen ins Auge, was für uns aber vorrangig ist, sind die wertvollen Erfahrungen und die Punkte, die wir für unser Saisonsziel ,Nationalmannschaft‘ gesammelt haben“, so Trainer Martin Pezzei.

In der Master-Kategorie gewann Martin Pezzei Gold in der Disziplin Kata (Formwettkampf) und Bronze im Kumite (Zweikampf). Die beiden Top-Athleten von Karate Mühlbach, Florian Fischnaller und Fabian Pezzei, die bis vor kurzem noch in der Kategorie Juniores (16 – 17 Jahre) gekämpft hatten, haben bei diesem Wettkampf erstmals in der Kategorie Seniores (18 – 40 Jahre) ihr Können unter Beweis gestellt – und konnten aufgrund einer optimalen Vorbereitung überzeugen.

Florian Fischnaller kam in seiner Kategorie (Seniores, -74kg) auf Platz 7, da er im Viertelfinale mit 4:5 nur knapp seinem Gegner unterlegen ist. Fabian Pezzei hat in der Kategorie Seniores, -80kg die Bronzemedaille für Karate Mühlbach geholt und damit wertvolle Punkte für die Gesamtwertung gesammelt. „Unser Ziel ist es, beide Athleten in die Nationalmannschaft zu bekommen“, so Trainer Martin Pezzei – dazu müssen beide Athleten bei den drei nationalen Wettkämpfen, die in dieser Saison durchgeführt werden, in ihrer Kategorie mehr Punkte als ihre Gegner sammeln.

„Jeder Wettkämpf lässt uns nicht nur an Erfahrungen wachsen, sondern zeigt auch auf, wo wir im Training weitere Schwerpunkte setzen und in welchen Bereichen wir noch gezielter unsere Aufmerksamkeit legen müssen“, so Pezzei.