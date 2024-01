Eintracht Frankfurt besiegt Mainz 1:0

Eintracht Frankfurt ist zumindest vorerst wieder nah dran an den Champions-League-Plätzen der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Hessen siegten am Freitag mit 1:0 gegen Mainz 05 und verkürzten den Rückstand auf Rang vier auf zwei Punkte. Mario Götze köpfelte in der 73. Minute das Goldtor. Mainz könnte am Wochenende auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Bei der Eintracht spielte Sasa Kalajdzic ebenso durch wie auf der Gegenseite Karim Onisiwo und Phillipp Mwene.

Von: APA/dpa