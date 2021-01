Eisstock-Bezirksmeisterschaften: Ergebnisse

Eppan/Brixen/Bruneck – Bei den Eisstock-Bezirksmeisterschaften am Samstag in St. Michael/Eppan und Bruneck haben Karin Prast (Moritzing) und Patrick Lanz (Gais) eine Weltklasse-Leistung im Zielwettbewerb gebracht.

Prast katapultierte sich mit 191 Punkten in einem Durchgang an die vierte Stelle der Damen-Weltbestenliste, Lanz hingegen mit 198 Punkten in einem Durchgang an die 15. Stelle der Herren-Weltbestenliste. Prast hat mit 191 Punkten in einem Durchgang und 343 Punkten in zwei Durchgängen die besten Ergebnisse einer Südtiroler Dame im Zielwettbewerb erreicht, Lanz mit 198 Punkten das drittbeste Ergebnis eines Südtirolers bei den Herren in einem Durchgang. Bezirksmeister wurden Alexander Cosso (Niederdorf/341) im Bezirk Ost, Josef Aichner (Teis/334) im Bezirk Mitte sowie Matthias Morandell (Kaltern/343) bei den Herren und Karin Prast (Moritzig/343) bei den Damen im Bezirk West.

Bei den Eisstock-Italienmeisterschaften der U23 und U19 am Sonntag in Brixen sicherten sich Fabian Eder (Kaltern/604) in der U23 und Georg Mumelter (Terlan/560) in der U19 die Titel im Zielwettbewerb. Am kommenden Sonntag steht in Bruneck die Eisstock-Italienmeisterschaft der Damen im Mannschaftsspiel auf dem Programm.

Nachstehend die Ergebnisse:

Bezirksmeisterschaften im Zielwettbewerb, West:

Herren: 1. Matthias Morandell (Kaltern) 343 Punkte (zwei Durchgänge); 2. Stefan Roalter 335; 3. Thomas Hanni (beide Eppan Berg) 328.

Damen: 1. Karin Prast (Moritzing) 343; 2. Sophia Enderle (Lana) 302; 3. Waltraud Mulser (Moritzing) 301.

Mitte: 1. Josef Aichner (Teis) 334; 2. Christian Kerschbaumer (Völs) 312; 3. Erich Jaist (Raas) 300.

Ost: 1. Alexander Cosso (Niederdorf) 341; 2. Patrick Lanz (Gais) 340; 3. Annelies Huber (Stegen) 332.

Italienmeisterschaften im Zielwettbewerb:

-Junioren, U23:

1. Fabian Eder (SV Kaltern) 604 Punkte (vier Durchgänge); 2. Melanie Eder (EV Moritzing) 581; 3. Elias Schönegger (SC Welsberg) 525.

-Jugend, U19:

1. Georg Mumelter (ESV Terlan) 560; 2. Johanna Kamelger (EV Niederdorf) 556; 3. Nadya Dezini (SV Lana) 551; 4. Daniel Stuppner (SV Mölten) 460; 5. Lena Oberleiter (EV Stegen) 446; 6. Patrick Stabinger (EV Niederdorf) 445.