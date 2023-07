Eklu wechselt zu Arezzo in die Serie C

Bozen – Der FC Südtirol teilt mit, dass Shaka Mawuli Eklu auf Leihbasis – bis zum 30. Juni 2024 – zu Arezzo in die Serie C wechselt.

Der Ghanaer kam im Winter 2022 von Lucchese zum FC Südtirol. Mit sieben Ligaeinsätzen leistete er einen bedeutenden Beitrag zum Gewinn des Meistertitels und dem dazugehörigen Aufstieg in die Serie B. Darüber hinaus bestritt er in jener Saison drei Matches im Serie C-Pokal und eines im Supercup. In der letztjährigen Spielzeit absolvierte Eklu zwei Serie B-Spiele (eines davon in den Playoffs) für den FCS.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Shaka Mawuli Eklu für den stets gezeigten Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg für seine Zeit in Arezzo.