Elf Südtiroler bei Italienmeisterschaft mit dabei

Ancona – Am Wochenende findet in Ancona die Leichtathletik-Hallen-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Elf einheimische Athleten treten die Reise in die Marken an, außerdem sind mehrere Sportler des Athletic Club 96 Bozen mit dabei.

Hunderte Athleten kämpfen am Samstag und Sonntag um 26 Italienmeister-Titel. In den Einzelwettbewerben scheint bei Italienmeister Athletic Club Stabhochspringer Nicolò Fusaro auf, außerdem starten für den Bozner Verein die Meraner Geherin Sara Buglisi, Kugelstoßer Nicholas Ponzio, Sprinter Luca Lai, 800-m-Ass Abdessalam Machmach, Alberto Murari (Hoch), Antonino Trio (Weit) und Dreispringer Federico Lorenzo Bruno. Mit dabei ist auch Geher Niccolò Coppini. Auch eine Staffel-Mannschaft ist über 4×2 Runden gemeldet. Chancen auf eine Top-Platzierung haben Ponzio und Bruno, die mit 21.83 und 15.86 m die zweit- bzw. fünftbeste Weite vorweisen können.

Auch Luca Lai kann über 60 m um eine Medaille kämpfen. Der 23-jährige Bozner Stabhochspringer Fusaro hat hingegen eine Top-8-Platzierung im Visier. Die besten Athleten bringen es allesamt auf mindestens 5.35 m, der Südtiroler ist mit 4.90 m gemeldet.

Südtirols Hoffnungen ruhen auf Zandarco und Pircher

Mit dabei sind auch die drei Aushängeschilder des SV Lana, Stabhochspringerin Nathalie Kofler und die beiden Mehrkämpfer Simon Zandarco und Linda Maria Pircher. Kofler, die erst vor zwei Wochen bei der U23-Italienmeisterschaft in Ancona Bronze mit 4.05 m holte, wird diesmal wohl nicht um die Spitzenpositionen mitreden können. Der 24-jährige Gargazoner Zandarco hat im Siebenkampf durchaus Chancen auf das Podium. Im Fünfkampf der Frauen geht Pircher als Außenseiterin ins Rennen. Die Athletin aus Burgstall ist aber nie zu unterschätzen und peilt ebenfalls ein gutes Ergebnis an. Gleich wie die Meraner Geherin Sara Buglisi. Auch sie hat bei den U23-Titelkämpfen vor zwei Wochen die Bronze-Medaille gewonnen, über 3000 m geht Buglisi mit der siebtbesten Zeit ins Rennen. In Ancona ist zudem die Vahrnerin Marie Burger über 60 m Hürden, Mattia Meneghini im Hochsprung und eine Staffel des Bozner Vereins CSS Leonardo da Vinci mit Jan Fragiacomo, Emanuele Pitarresi, Mattia Pivetta und Daniele Tomasi gemeldet.

Alle Südtiroler bei der Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

Herren

60m: Luca Lai (Athletic Club 96 Bozen/6.65)

800m: Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen/1:49.84)

Gehen 5km: Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen/21:50.96)

Hoch: Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen/2.11)

Hoch: Mattia Meneghini (CSS Leonardo da Vinci/2.03)

Weit: Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen/7.34)

Drei: Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen/15.86)

Stab: Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen/4.90)

Kugel: Nicholas James Ponzio (Athletic Club 96 Bozen/21.83)

Staffel 4×2 Runden: Athletic Club 96 Bozen (Abdelhakim Elliasmine, Abdessalam Machmach, Giovanni Santomaso, Michele Tricca)

Staffel 4×2 Runden: CSS Leonardo da Vinci (Jan Fragiacomo, Emanuele Pitarresi, Mattia Pivetta, Daniele Tomasi)

Siebenkampf: Simon Zandarco (SV Lana)

Damen

60m Hürden: Marie Burger (SSV Brixen/8.74)

Stab: Nathalie Kofler (SV Lana/4.05)

Gehen 3km: Sara Buglisi (Athletic Club 96 Bozen/14:15.66)

Fünfkampf: Linda Maria Pircher (SV Lana)