EM-Verzicht von Synchronschwimm-Duett Alexandri

Von: apa

Die vorjährigen Synchronschwimm-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri müssen auf ein Antreten nächste Woche bei den Europameisterschaften in Belgrad verzichten. Grund ist eine mit hohem Fieber einhergehende Erkrankung von Eirini-Marina. Ein Antreten am Freitag in der Technik-Kür ist laut OSV-Information nicht machbar. Schon im Wochenverlauf war ein Start in der Freien Kür gestrichen worden. Drillingsschwester Vasiliki tritt ab Montag in den Solo-Bewerben an.

Das Duett Alexandri war auch im Februar bei den Weltmeisterschaften in Doha nicht angetreten, damals wegen einer Schulterblessur von Anna-Maria. Bei den Olympischen Spielen in gut eineinhalb Monaten wird der bisher letzte Einsatz der beiden bei einem Großereignis daher ein Jahr zurückliegen. Das OSV-Team in Belgrad umfasst damit nur noch 26 Aktive.