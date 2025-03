Von: mk

Kvitfjell – Die Deutsche Emma Aicher hat am Samstag bei der Abfahrt in Kvitfjell in Norwegen ihren ersten Weltcupsieg. Die Grödnerin Nadia Delago (im Bild) holte derweil ihr bestes Saisonergebnis und verpasste ihren ersten Top-Ten-Platz seit über drei Jahren nur knapp. Mehr lest ihr auf SportNews.bz!