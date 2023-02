Endspurt der Regular Season – Bozen in Ljubljana

Bozen – Für den HCB Südtirol Alperia der Rekorde stehen noch zwei Spiele bis zum Ende der Regular Season auf dem Programm. Nach dem vorzeitigen Erreichen der Playoffs und der Qualifikation für die Champions Hockey League steht für Frank & Co. nur mehr ein Ziel offen: der erste Tabellenplatz. Die Foxes haben erstmals seit ihrer Teilnahme an der EBEL/ICE die 100 Punktegrenze erreicht und führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Salzburg an. Die Mozartstädter sind der letzte verbliebene Gegner, der den Weißroten theoretisch den ersten Platz noch streitig machen könnte. Morgen Freitag, 24. Februar, mit Spielbeginn um 19.15 Uhr sind die Foxes in Ljubljana gegen den HK SZ Olimpija (Live auf VB33) im Einsatz. Dabei genügt den Talferstädtern ein Punkt, dann hätte das Big Match von Sonntag, 26. Februar, gegen den EC Red Bull Salzburg in der Sparkasse Arena (17.30 Uhr) keinen Einfluss mehr auf die Tabelle.

Ljubljana: Ein heißes Pflaster

Die Slowenen haben bereits die Segel gestrichen und werden ihre Saison auf dem vorletzten Rang beenden. Deshalb haben bereits mehrere Spieler den Verein vorzeitig verlassen und die Mannschaft spielt die Meisterschaft mit jungen und sehr jungen Spielern zu Ende. Die letzte direkte Begegnung hat Bozen am 14. Februar in der Sparkasse Arena mit 5:1 dominiert, trotzdem darf diese junge Mannschaft nicht unterschätzt werden. Im Gegenteil, die slowenische Hauptstadt war für Bozen schon immer ein heißes Pflaster und seit der Rückkehr von Olimpija in die ICE Hockey League konnten Frank & Co, noch kein einziges Match in der Hala Tivoli für sich entscheiden: am 25. Februar 2022 setzte es eine 3:2 Schlappe ab und am vergangenen 16. Oktober gingen die Foxes mit 5:2 KO. Dieser Trend begann schon mit dem alten Verein, dem l’HK Olimpija Ljubljana, gegen welchen die Weißroten drei der letzten vier Spiele in Slowenien verloren: der letzte Sieg datiert vom 23. Oktober 2016, damals gewannen die Talferstädter mit 4:0 durch Tore von Vallerand, Palmieri, Insam und Egger.

Duell an der Spitze

Wie erwähnt, beenden die Foxes die Regular Season am Sonntag mit Spielbeginn um 17.30 Uhr in der Sparkasse Arena gegen den EC Red Bull Salzburg (Südtirol 1 Day). Die Hoffnung besteht, dass die Foxes die Tücher bereits im Vorfeld ins Trockene gebracht haben, trotzdem zeichnen sich die Duelle zwischen den beiden Teams immer durch eine besondere Brisanz aus, treffen dabei doch die beiden Top Mannschaften der Liga aufeinander. Die Red Bull hatten in letzter Zeit einige Ausfälle zu verkraften und sind am Dienstag eben in Ljubljana auf die Siegesstrasse zurückgekehrt, nachdem sie zuvor drei Niederlagen in Folge einstecken mussten. Sie kämpfen noch mit Innsbruck um den zweiten Tabellenplatz und daher um die Qualifikation für die kommende Champions Hockey League: diesen können die Mozartstädter im Heimspiel von Freitag gegen Vienna, welches ebenfalls das Ticket für die Playoffs in der Tasche hat, bereits sicherstellen.

Von den drei vorangegangenen Begegnungen konnte die Foxes zwei für sich entscheiden (2:5 in der Eisarena und 1:0 in der Sparkasse Arena), während der amtierende Meister das letzte Heimspiel mit 3:1 gewann.

Das Lineup

Coach Glen Hanlon wird auf Diego Glück und Hannes Kasslatter (beide Turnover) verzichten, während Matt Frattin leicht angeschlagen ist und vorsichtshalber die Reise nach Slowenien nicht mitmachen wird. Daher wird die letzte Neuverpflichtung Radim Matus sein Debüt im weißroten Trikot geben.

Die Eintrittskarten

Tickets für das Spiel von Sonntag gibt es bereits online und können natürlich auch im Vorverkauf am Freitag von 17.00 bis 19.00 (Büro) und Sonntag ab 15.30 Uhr an den Stadionkassen erworben werden.

Wer gewinnt den Preis für Kampfgeist „Gino Pasqualotto”?

Vor zehn Tagen gingen die Abstimmungen für den Preis für Kampfgeist „Gino Pasqualotto”, der alljährlich von den HCBfans.net in Zusammenarbeit mit dem HCB Südtirol Alperia organisiert wird, zu Ende. Der Spieler, der sich durch seine Verbundenheit mit dem weißroten Trikot und seinem Kampfgeist im Laufe der Regular Season ausgezeichnet hat, wurde von den Fans und den Journalisten gewählt und steht bereits fest. Der Sieger wird vor Spielbeginn bekanntgegeben.

Vor dem Anpfiff wird auch im Rahmen des Südtirol 1 Day der “Puck drop” unter Anwesenheit von “Die Zwei”, das Radio Duo bestehend aus Sarah Bernardi und Daniel Winkler, stattfinden.

Freitag, 24, Februar, um 19.15 Uhr – Hala Tivoli, Lubiana – Live auf VB33

HK SZ Olimpija vs HCB Südtirol Alperia

Sonntag, 26. Februar, um 17.30 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Livestream auf https://live.ice.hockey

HCB Südtirol Alperia vs EC Red Bull Salzburg