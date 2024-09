England siegt in Irland bei Carsley-Premiere als Teamcheef

Von: apa

Englands Fußballer sind mit einem Erfolg im brisanten Nachbarschaftsduell mit Irland in die Post-Southgate-Ära gestartet. Zum Nations-League-Auftakt in ihrer Liga B setzten sich die “Three Lions” in Dublin 2:0 (2:0) durch und bescherten Interimstrainer Lee Carsley einen erfolgreichen Einstand. Mit Declan Rice (12.) und dem für die EM nicht berücksichtigten Jack Grealish (26.) trafen ausgerechnet zwei Spieler mit großem Irland-Bezug in ihrer Biografie.

Rice hatte vor seinem Nationenwechsel sogar drei Spiele für Irlands A-Nationalmannschaft gemacht, Grealish immerhin Spiele bis zur U21 absolviert. Unter Coach Carsley, der bei den Engländern zumindest einmal für sechs Spiele als Teamchef eingeplant ist, ging es über weite Strecken deutlich vertikaler zu als unter dem nach dem Deutschland-Turnier zurückgetretenen Gareth Southgate. Ebenfalls in Liga B fertigte Georgien zuhause Tschechien in der Neuauflage des EM-Gruppenspiels (1:1) mit 4:1 ab.