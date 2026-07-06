England und Norwegen dank Stars im WM-Viertelfinale

Von: apa

England und Norwegen sind ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft vorgestoßen. Die Three Lions warfen Co-Gastgeber Mexiko dank eines hart erkämpften 3:2 (2:1) im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt aus dem Turnier. Jude Bellingham traf per Doppelschlag, Harry Kane vom Elferpunkt für die Engländer. In der Runde der besten acht Teams wartet am Samstag in Miami das Duell mit Norwegen. Erling Haaland schoss beim 2:1 der Skandinavier gegen Brasilien beide Tore.

Three Lions stürmten Mexikos Festung

In Mexiko-Stadt begann die Partie aufgrund eines Gewitters mit einer Stunde Verzögerung. Bellingham brachte die Engländer entgegen des Spielverlaufs mit seinen Toren in der 36. und 38. Minute in Führung. Mexikos Torjäger Julian Quinones gelang noch vor der Pause (42.) der Anschlusstreffer. Nach Seitenwechsel ging der Schlagabtausch weiter. Bei den Engländern sah Jarell Quansah (54.) die Rote Karte, ehe Kane nervenstark und unter den Pfiffen der Mehrheit der 80.824 Zuschauer vom Elfmeterpunkt traf (60.) – sein sechstes Tor bei diesem Turnier.

Ausgerechnet Englands Kapitän verursachte jedoch auch einen Strafstoß des Gegners. Raul Jimenez (69.) verwandelte und brachte das Stadion erneut zum Beben. England verteidigte das Resultat aber mit viel Einsatz über die Zeit und darf weiter vom zweiten WM-Titel nach dem Triumph 1966 träumen. Für Mexiko war es die erste Niederlage im elften WM-Spiel im legendären Aztekenstadion. Im Turnierverlauf hatte die Mannschaft von Javier Aguirre vor dem Achtelfinale noch kein Gegentor erhalten und alle vier Spiele gewonnen.

Haaland trifft, Brasilien lässt Chancen liegen

Norwegen besiegelt das frühzeitige WM-Aus von Rekordweltmeister Brasilien. Haaland war in East Rutherford der entscheidende Mann. Der Superstar von Manchester City war lange wenig zu sehen, ehe er sich nach 79 Minuten gegen Gabriel durchsetzte und per Kopf zum 1:0 traf. In der 90. Minute sorgte der 25-Jährige mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze und seinem bereits siebenten Turniertreffer für die Entscheidung. Brasiliens Anschlusstor von Neymar, der per Elfmeter in der 10. Minute der Nachspielzeit traf, kam für den fünffachen Weltmeister zu spät.

Dabei hätte Bruno Guimaraes die Partie bereits früh in Brasiliens Richtung lenken können. Der Mittelfeldspieler scheiterte jedoch mit seinem Foul-Elfmeter in der 14. Minute an Norwegens Goalie Örjan Nyland. Die Elf von Carlo Ancelotti vergab durch Endrick nach einer knappen Stunde noch eine weitere Topchance auf die Führung – ehe Haaland zuschlug. Norwegen steht zum ersten Mal in einem WM-Viertelfinale. Neymar war nach der Niederlage hingegen am Boden zerstört. Brasiliens Rekordtorschütze (80 Treffer) ließ durchklingen, dass seine Teamkarriere damit beendet ist.