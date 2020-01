Englische Woche: Der FC Südtirol empfängt Vis Pesaro

Bozen – Nach dem spektakulären 4:1-Heimsieg gegen Rimini steht für den FC

Südtirol an diesem Mittwoch, 22. Januar bereits das nächste Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Beim Nachholspiel gegen Vis Pesaro handelt es sich um den ersten Spieltag der Rückrunde, welcher am 22. Dezember des letzten Jahres hätte stattfinden sollen.

Die Lega Pro fordert von der Regierung nach wie vor steuerliche Entlastung und vertagte diesbezüglich den Rückrundenauftakt aufs neue Jahr. Der Anpfiff zum Match im Drusus-Stadion erfolgt um 16.00 Uhr.

Der FC Südtirol fuhr am Sonntag gegen Rimini den zwölften Saisonsieg ein und belegt zurzeit mit 39 Punkten den vierten Tabellenplatz. Simone Mazzocchi traf gegen die Elf aus der Emilia Romagna gleich doppelt und erhöhte somit sein Torkontingent auf zehn Meisterschaftstreffer.

Gegner Vis Pesaro konnte bisher 25 Punkte einfahren und liegt damit zurzeit auf Platz zwölf. Das Team aus den Marken tankte in den Weihnachtsferien sichtlich Energie und startete mit zwei 1:0-Erfolgen (Cesena und Sambenedettese) ins neue Jahr.

Für dieses Heimspiel hat der FC Südtirol Stadiontickets ab 5 Euro vorgesehen. Zudem dürfen alle Schüler/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen, sowie Studenten und Studentinnen der Universität, dem Spiel kostenlos beiwohnen.

Die Tickets können bis Dienstagabend auf der Website – http://www.fc-suedtirol.com/school– vorgemerkt werden.

Im Feld

Coach Stefano Vecchi muss gegen Vis Pesaro lediglich auf Kapitän Hannes Fink

und Marco Crocchianti verzichten. Das Aufgebot wird am Mittwochvormittag auf unserer

Facebook-Seite bekanntgegeben.

Der Gegner

Der Sportverein Vis Pesaro wurde 1898 gegründet, fügte aber erst acht Jahre später (1906) die Sektion Fußball hinzu. In der überhundertjährigen Vereinsgeschichte spielte

der weißrote Club vorwiegend in der dritten Liga, der aktuellen Serie C. Nachdem Vis Pesaro zwischen 1969 und 1989 zwei Mal knapp am Aufstieg in die Serie B vorbeischrammte, musste der Verein 1993 Insolvenz anmelden und einen Neubeginn von der Serie D wagen. Zu Beginn der 2000er-Jahre erlebte Vis Pesaro die schwierigste Phase der Vereinsgeschichte.

Neben dem Abstieg in die Landesliga wurde der Club zwei weitere Male Bankrott erklärt.

Vor zwei Jahren (Saison 2017/18) vollbrachte Vis Pesaro die Rückkehr in den Profifußball und wurde zu einer Art Farmteam von Sampdoria. In der Hinrunde der letztjährigen Saison war die „Vis“ konstant in den Playoff-Rängen vorzufinden, konnte die starken Leistungen in der zweiten Saisonhälfte aber nicht bestätigen. Im Sommer wurde die Trainerbank dem ehemaligen Serie A-Profi Simone Pavan, der zuletzt

die Junioren von Sampdoria coachte, anvertraut. Mit 25 Punkten in 21 Spielen liegt Vis

Pesaro zurzeit auf dem zwölften Tabellenplatz. Top-Torjäger des Teams ist Offensivkünstler Davide Voltan, der in dieser Saison bereits vier Treffer erzielen konnte.

Die Bilanz

In den bisherigen drei Begegnungen zwischen dem FCS und Vis Pesaro gab es

aus der Sicht der Südtiroler zwei Siege und eine Niederlage.

Das Hinspiel

Im Meisterschaftsauftakt im Tonino Benelli-Stadion (25. August 2019)

konnte sich der FC Südtirol mit zu 2 zu 1 durchsetzen. Für die Weißroten trafen Tommaso Morosini und Simone Mazzocchi.

Der Schiedsrichter

Die Leitung des Spiels wurde Fabio Pirrotta aus Barcellona Pozzo di Gotto anvertraut. Seine Assistenten sind Lorenzo Giuggioli aus Grossetto und Domenico Castro aus Livorno.