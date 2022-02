„Englische Woche“ in der Lombardei

Bozen – Neue „Englische Woche“ für den FC Südtirol. Drei Tage nach dem Heimsieg gegen Pro Vercelli steht für die Weißroten bereits das nächste Meisterschaftsspiel auf dem Kalender. Im Rahmen des 26. Spieltags gastieren Fabian Tait und Co in Gorgonzola bei Giana Erminio. Der Spielbeginn im Stadio „Città di Gorgonzola“ wurde für 14.30 Uhr festgesetzt.

Am Sonntag feierte der FC Südtirol einen hart umkämpften 1:0-Erfolg gegen Pro Vercelli. In einem ausverkauften Drusus-Stadion erspielten sich die Weißroten eine Vielzahl an Torchancen, schafften es aber erst in der 72. Minute, die aufmerksame Gäste-Abwehr zu überwinden. Matteo Rover überraschte Pro Vercelli mit einem Hammer-Volleyschuss, welcher ins linke untere Eck landete. Der Fokus liegt nun aber bereits beim Gastspiel in Gorgonzola. Im Hinspiel in Bozen zeigte Giana Erminio eine perfekte Defensivleistung und konnte dadurch einen Punkt aus dem Drusus-Stadion entführen.

Der Gegner

Giana Erminio liegt zurzeit mit 23 Zählern auf dem 18. Tabellenplatz. Das Team aus Gorgonzola stellt jedoch mit nur 23 Gegentreffern die viersicherste Abwehrreihe hinter dem FCS, Padua und Feralpisalò. Gecoacht wird Giana vom ehemaligen Serie A-Verteidiger Matteo Contini, welcher Anfang November den Platz von Oscar Brevi einnahm. Am Sonntag gab es für die Weiß-Blauen ein torloses Remis bei Legnago.

In den bisherigen acht Begegnungen gab es für den FC Südtirol zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Die letzte Begegnung in der Lombardei – 11. November 2018 – endete mit einem torlosen Unentschieden.

Der Schiedsrichter

Unparteiischer der Begegnung ist Herr Davide Di Marco. Der Referee aus Ciampino leitete in der vergangenen Saison zwei Matches der Südtiroler: FCS-Fermana 3:0 und FCS-Ravenna 2:1. Als Assistenten sind Giacomo Monaco (Termoli) und Matteo Pressato (Latina) im Einsatz, vierter Offizieller ist Giovanni Castellano (Nichelino).

Das Match wird live auf der Online Plattform ElevenSports übertragen. Weiters kann die Begegnung auf dem Liveticker des FC Südtirol sowie im Radio – Radio Dolomiti und Radio NBC Rete Regione – verfolgt werden.