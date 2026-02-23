Entscheidungen im Rennen um die Pre-Playoffs

Von: mk

Bozen – Von Dienstag bis Donnerstag stehen in der Alps Hockey League sieben Partien auf dem Programm. In den beiden Qualifikationsgruppen werden dabei die noch offenen Entscheidungen über die Pre-Playoff-Teilnehmer getroffen. Während in der Qualification Round A drei Teams um zwei Plätze kämpfen, kommt es in der Qualification Round B zum Showdown zwischen Bregenzerwald und Jesenice.

Master Round

Mi, 25.02.2026

18.00 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – KHL Sisak

Referees: Orel, Winkler, Preiser, Rinker

Bei den Juniors wechselten sich in den ersten vier Spielen der Master Round Sieg und Niederlage ab, zuletzt feierten die Salzburger einen 3:1-Erfolg in Sterzing. Aktuell belegen sie Rang zwei, vier Punkte vor Sisak, das jedoch ein Spiel weniger absolviert hat. Die Kroaten gewannen ihr Auftaktduell in der Zwischenrunde mit 4:0 gegen die Juniors, mussten sich danach jedoch zweimal geschlagen geben. Insgesamt entschied Sisak drei der bisherigen vier Saisonduelle für sich.

Do, 26.02.2026

20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären

Referees: Hlavatý, Unterweger, Divis, Veselka

Sterzing holte aus den ersten fünf Partien der Master Round erst einen Sieg und liegt auf dem fünften und letzten Platz. Zell am See hingegen gewann alle bisherigen vier Begegnungen – darunter ein klarer 7:2-Heimsieg gegen die Wipptaler. Die Eisbären gingen zudem in den letzten fünf Gastspielen in Sterzing jeweils als Sieger vom Eis.

Qualification Round A

Do, 26.02.2026

20.30 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – HC Meran/o Pircher

Referees: Pinie, Virta, Cristeli, Ilmer

Am Samstag sicherte sich Meran mit einem 4:2-Erfolg gegen Unterland das Ticket für die Pre-Playoffs. Durch diese Niederlage können es die Cavaliers nicht mehr aus eigener Kraft in die nächste Runde schaffen. Sie benötigen am Donnerstag einen Sieg und sind dabei auf das Ergebnis des Parallelspiels der Qualification Round A angewiesen. Bei Punktegleichstand mit Kitzbühel hätten die Cavaliers das bessere direkte Duell, bei Gleichstand mit Cortina würde jedoch Unterland den Kürzeren ziehen.

Do, 26.02.2026

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: Leben, Rivis, Arlic, Rivis

Vor wenigen Tagen gewann Kitzbühel sein Heimspiel gegen Cortina nach einem schnellen 0:2-Rückstand noch mit 6:3. Damit verbesserten sich die Tiroler auf Rang zwei, während Cortina zwei Punkte dahinter liegt. Mit einem Sieg wäre Cortina fix für die Pre-Playoffs qualifiziert, den Hausherren genügt bereits ein Punktgewinn. Kitzbühel hat zwei der letzten drei Auswärtsspiele in Cortina gewonnen.

Qualification Round B

Di, 24.02.2026

20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – HDD Jesenice

Referees: Huber, Stefenelli, Callovini, Strimitzer

Gröden gewann alle bisherigen vier Spiele in der Qualification Round B und ist – ebenso wie Ritten – bereits für die Pre-Playoffs qualifiziert. Jesenice liegt derzeit auf dem vierten und letzten Platz. Die Slowenen bestreiten nun ein entscheidendes Auswärtsdoppel in Gröden und beim EC Bregenzerwald. Mit einem Erfolg am Dienstag könnten sie ihre Ausgangsposition verbessern, bevor es am Tag darauf zum Showdown kommt. Zuletzt feierte Gröden ein 2:0-Shutout in Slowenien.

Mi, 25.02.2026

19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – HDD Jesenice

Referees: Holzer, Lazzeri, Abeltino, Brondi

Es ist das direkte Duell um den letzten Pre-Playoff-Platz in der Qualification Round B. Die Ausgangslage könnte sich durch das Spiel von Jesenice am Dienstag noch verändern. Beim ersten Aufeinandertreffen in der Zwischenrunde siegten die Slowenen mit 6:0 und hätten bei Punktegleichstand mit dem ECB den Vorteil im direkten Vergleich. Die letzten drei Duelle in Dornbirn endeten jeweils mit nur einem Tor Unterschied, zweimal setzte sich Jesenice durch.

Do, 26.02.2026

20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – Rittner Buam SkyAlps

Referees: Benvegnu, Moschen, Fecchio, Grisenti

Gröden könnte sich bereits am Dienstag mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit den ersten Platz in der Qualification Round B sichern. Sollte dies nicht gelingen, kommt es gegen die zweitplatzierten Rittner Buam zum direkten Duell um Rang eins. Im jüngsten Vergleich setzte sich Gröden mit 3:2 durch.

