Entwicklung in der AlpsHL: Präsident Rampoldi nimmt Stellung

Klobenstein – Der Ausstieg der Hockey Unterland Cavaliers aus der Alps Hockey League hat in der Grenzen-überschreitenden Eishockey-Liga für Aufruhr gesorgt. In einem Statement nimmt der Präsident der Rittner Buam SkyAlps und der Lega Italiana Hockey Ghiacco (LIHG), Roberto Rampoldi, Bezug zu den aktuellen Entwicklungen und schafft Klarheit über die Situation und die Einschätzung der Rittner Buam SkyAlps.

Präsident Roberto Rampoldi erklärt zum Ausstieg der Hockey Unterland Cavaliers für die Alps-Hockey-League-Saison 2025/26 wörtlich:

„In den letzten Tagen hat der HC Unterland den Ausstieg aus der AlpsHL bekanntgegeben. Wenngleich die Entscheidung nicht überraschend ist, finde ich es, zuletzt auch in meiner Rolle als LIHG-Präsident und Vertreter der Serie-A-Vereine, sehr schade. Die Zusammenarbeit mit dem HC Unterland, nicht nur im Jugendsektor ein Vorzeigeverein, war stets konstruktiv und gut. Ich wünsche unseren Freunden aus dem Unterland an dieser Stelle viel Erfolg für die Zukunft! Schlussendlich ist die Entscheidung zu respektieren. Grundsätzlich muss ich festhalten, dass ein Ausstieg oft nicht nur an ligainternen Problematiken, welche zweifelsohne bestehen, reduziert werden kann. Im Allgemeinen kann dies auch auf vereinsinternen, finanziellen und persönlichen Gründen basieren, oft sieht ein Verein seine sportliche Entwicklung aber auch in einer anderen Liga besser, in welcher er seine Ambitionen besser verwirklichen bzw. anstreben kann.“

Zur Entwicklung der Alps Hockey League sagt de Präsident:

„Persönlich und als Präsident der Rittner Buam SkyAlps bin ich auch weiterhin vom Projekt AlpsHL sehr überzeugt und dies nicht nur aus dem Mangel an konkreten Alternativen. Darum arbeiten wir gemeinsam mit den Mitarbeitern des Alps-Board-of-Governors und den Kollegen der anderen Teams akribisch, um die Länder-übergreifende Liga in jeglicher Hinsicht zu verbessern. Die Kostensteigerung ist ein Fakt, jedoch letzthin auch auf die globale Entwicklung zurückzuführen. Wie gesagt, vieles kann und muss jedoch optimiert werden. Auswärtsspiele könnten noch mehr gebündelt werden, eine regionale Vorrunde wäre vielleicht denkbar, im Bereich Kommunikation und Marketing können wir weiterhin wachsen und auch beim Spielmodus, welcher heuer nicht zuletzt aufgrund kurzfristiger Ausstiege etwas improvisiert werden musste, könnten die Hebel angesetzt werden. Was bleibt ist der Umstand, dass die Alps Hockey League unseren Sponsoren zweifelsohne eine internationale Sichtbarkeit und den Fans ein Eishockey auf einem guten Level bietet. Letztlich sind es aber vor allem unsere einheimischen Spieler, welche sich durch das hohe Niveau und dem internationalen Vergleich weiterentwickeln können. Unter dem Strich überwiegt meiner Meinung nach das Positive, wenngleich es leider immer leichter und lieber ist, Probleme hervorzuheben.“

Rampoldi äußerte sich auch zur Zusammenarbeit mit der ICE Hockey League:

„Im Sport muss man nicht immer alles neu erfinden, oft reicht ein Blick über den Zaun. In Deutschland und der Schweiz besteht eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden, jeweiligen höchsten Ligen. Natürlich sind das andere Realitäten, keine Frage, ich denke aber, dass eine noch bessere Zusammenarbeit mit der ICE Hockey League anstrebenswert wäre. Die jüngsten Entwicklungen in der ICEHL sehe ich positiv, insbesondere die österreichischen Mannschaften haben die Ausländerzahl sukzessive reduziert und auch die jüngste Trendwende beim HC Pustertal zeigt in diese Richtung. Davon profitieren auch langfristig die jeweiligen Nationalmannschaften. Junge Spieler erhalten in der AlpsHL Spielpraxis und einige streben dann den Wechsel in die ICEHL an. Umgekehrt bietet die AlpsHL jenen Spielern, die aus demografischen oder beruflichen Gründen nicht in der ICEHL spielen können oder wollen, die Möglichkeit, ihre Karriere auf einem guten Niveau weiterzuführen und ihre Erfahrung an jüngere Spieler weiterzugeben.“

