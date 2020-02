Ersatzgeschwächter FCS unterliegt in Modena mit 0:1

Modena – Ein ersatzgeschwächter FC Südtirol ist dem Tabellenachten aus Modena nach zähen 90 Minuten knapp mit 0:1 unterlegen. Die Mannen von Mister Stefano Vecchi wurden im vorgezogenen Match im Rahmen des 27. Spieltags im Stadio Alberto Braglia für ihren einzigen Black-Out der Partie bestraft. Die Canarini fügten den Weiß-Roten damit die dritte knappe Auswärtsniederlage in Folge zu, die durch den Treffer von Ex-FCS-Akteur Spagnoli in Spielminute 25 besiegelt wurde: Daví gewinnt das Spielgerät in der FCS-Hälfte und eröffnet auf links zu Spagnoli in den Strafraum, der mutterseelenallein an den Ball kommt und Taliento überwindet. Die Weiß-Roten versuchten nach Wiederanpfiff, den Ausgleich zu erzwingen. Ein Treffer gelang heute jedoch nicht.

Der FC Südtirol traf im Rahmen des 27. Spieltags, des neunten der Rückrunde der Serie C (Kreis B), bereits am Samstagnachmittag auswärts im Stadio Alberto Braglia auf Modena. Für die Mannen von Mister Stefano Vecchi, die letzten Sonntag einen souveränen 2:0-Sieg gegen Alma Juventus Fano feiern konnten und zurzeit mit 48 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz liegen – fünf Punkte hinter Carpi, sechs hinter Reggio Audace und zehn hinter Tabellenführer Vicenza – ist es die 14. Auswärtsfahrt in der laufenden Meisterschaft. In der Ferne konnten die Weiß-Roten bisher 21 Zähler einfahren (sechs Siege, drei Unentschieden), das bedeutet hinter Spitzenreiter Vicenza (28) Platz zwei in der Auswärtstabelle.

Die Weiß-Roten hatten einige Ausfälle zu beklagen. Es fehlten Gianluca Turchetta (Kreuzbandriss, hat mit dem Aufbautraining begonnen), Nicoló Romero, Marco Crocchianti (beide verletzt) sowie Luca Berardocco, Jan Polak, Kristian Grbic und kurzfristig auch Daniele Casiraghi (Fieber). Wieder mit dabei waren hingegen Simone Mazzocchi, Nicoló Gigli, Hannes Fink und Fabian Tait. Letzterer hat seine Gelbsperre abgesessen. Mister Vecchi bot somit folgende Elf von Beginn an: Taliento (Tor), Fabbri, Vinetot, Gigli, Ierardi (Abwehr), Beccaro, Gatto, Tait (Dreier-Mittelfeld); Petrella (Zehner); Fischnaller und Rover (Sturmduo).

Mignani ließ Modena mit folgender Startformation auflaufen: Cagno steht im Tor, Varutti, Zaro, Ingegneri und Mattioli bilden die Vierer-Abwehrkette, Davi, Pezzella und Muroni spielen im Mittelfeld, Tulissi gibt den Zehner, hinter den beiden Spitzen Spagnoli und Ferrario. Beide Teams agieren also in einem 4-3-1-2-System.

MODENA FC – FC SÜDTIROL 1:0 (1:0)

MODENA FC (4-3-1-2): Cagno; Varutti, Zaro, Ingegneri, Mattioli (88. Politti); Davì, Pezzella (20. Laurenti), Muroni; Tulissi; Spagnoli (88. Stefanelli), Ferrario (77. Boscolo Papo)

Auf der Ersatzbank: Narciso, Giron, Bearzotti, Sodinha, Gomes, De Grazia, Spaviero, Rossetti

Trainer: Michele Mignani

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Taliento; Fabbri (81. Davi), Vinetot, Gigli (69. Alari), Ierardi; Beccaro, Gatto (81. Gasperi), Tait; Petrella (69. Toci); Fischnaller (65. Mazzocchi), Rover

Auf der Ersatzbank: Cucchietti, Pircher, Gabrieli, Fink

Trainer: Stefano Vecchi

SCHIEDSRICHTER: Federico Longo aus Paola (Die Assistenten: Roberto Fraggetta aus Catania & Emilio Micalizzi aus Palermo)

TOR: 1:0 Spagnoli (25.)

ANMERKUNGEN: sonniger Himmel, um die 14 Grad Celsius, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Fischnaller (FCS | 30.); Muroni (MFC | 48.), Varutti (MFC | 77.), Davi (FCS | 89.)

Eckenverhältnis: 2-5 (2-2)

Nachspielzeit: drei Minuten und acht Minuten