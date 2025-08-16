Erste Italienpokal-Hauptrunde endet mit herber Schlappe

Von: ka

Como – Im Stadio „Giuseppe Sinigaglia“ müssen sich die Weißroten von Mister Castori den Lariani in der ersten Pokal-Hauptrunde beugen – Casiraghi bringt die Weißroten vom Elfmeterpunkt in Front (13.), ehe Douvikas (39., 40.) und Da Cunha (42.) für die Gastgeber zurückschlagen.

Am Tag seines Pflichtspieldebüts in der Spielzeit 2025/26 muss sich der FC Südtirol im Stadio „Giuseppe Sinigaglia“ Como in der ersten Hauptrunde des Italienpokals Frecciarossa nach zwischenzeitlicher Führung mit 1:3 (1:3) geschlagen geben, weil den Lariani gegen Ende von Hälfte eins in drei Minuten ebenso viele Treffer gelingen. Die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori – in seinem 600. Pflichtspiel als Trainer eines Serie B-Teams, wenn man alle offiziellen Bewerbe berücksichtigt – starten dabei gut in die Partie gegen die von Cesc Fàbregas gecoachte Truppe: Casiraghi bringt die Gäste in Spielminute 13 vom Elfmeterpunkt in Front. Es ist der 17. Strafstoß in Folge, den die Nummer 17 des FCS verwandelt. Gegen Ende der ersten Hälfte jedoch schlägt der Serie A-Club gleich dreifach zurück: Durch den Doppelpack von Douvikas (39., 40.) sowie den Treffer von Da Cunha (42.) drehen die Lariani die Partie und verwalten die Führung in der Folge gekonnt. In der Runde der letzten 32 trifft Como nun auf Sassuolo.

ERSTE HALBZEIT

Die Gastgeber stoßen an, die erste Offensivszene haben jedoch die Weißroten: Eine Hereingabe von links findet Pecorino im Zentrum, der direkt mit links abschließt – Butez ist schnell unten und wehrt zur Ecke ab, allerdings hebt sich die Fahne des Assistenten wegen einer vorherigen Abseitsposition (4.). Auf der Gegenseite fasst sich Nico Paz aus der zweiten Reihe ein Herz: Adamonis wehrt den giftigen Aufsetzer zur Seite ab (6.). In Spielminute 12 scheitert Mallamo mit seinem Linksschuss von innerhalb der Box an Butez, der das Leder jedoch nicht festhalten kann: Pecorino wird vom Como-Keeper beim Versuch, den Ball im Nachfassen zu sichern, getroffen – es gibt Elfmeter. Casiraghi nimmt sich der Aufgabe an, verlädt Butez und trifft mit einem halbhohen, zentralen Abschluss zum 1:0 für den FC Südtirol (13.). Für die Nummer 17 der Weißroten ist es der 17. verwandelte Elfmeter in Folge in Pflichtspielen. Der Torschütze versucht sich kurz darauf erneut von etwas außerhalb der Strafraumgrenze, sein Abschluss geht knapp rechts vorbei (16.). Como versucht, auf den Rückstand zu reagieren: Rodriguez dribbelt die linke Außenbahn entlang und spielt eine flache Hereingabe in die Mitte – von Douvikas unter Druck gesetzt, kann Bordon trotzdem ins Toraus klären (19.). Am anderen Ende findet El Kaouakibi Kofler auf rechts, dessen wuchtige Hereingabe kann Butez mit dem Fuß abwehren – im weiteren Verlauf der Aktion kommt El Kaouakibi wieder an das Spielgerät, sein Abschluss geht vorbei, hätte aber ohnehin nicht gezählt, weil dem Ganzen ein Foulspiel von Pecorino vorausging (23.). In Minute 29 bedient Nico Paz mit einem Lochpass in die FCS-Box Douvikas, dessen Linksschuss am linken Außennetz endet. In der Schlussphase der ersten Hälfte schlägt die Fàbregas-Truppe allerdings zurück – und dies gleich dreifach: Zunächst kann Douvikas aus sehr spitzem Winkel Adamonis zum 1:1 ins lange linke Eck überwinden (39.). Nur eine Minute später entwischt Rodriguez nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte, er legt schließlich im richtigen Moment zu Douvikas quer, der alleine vor Adamonis, dieses Mal aus zentraler Position, mit einem präzisen Abschluss ins rechte Eck den Doppelschlag fixiert – 1:2 (40.). Erneut nur zwei Zeigerumdrehungen später kommt Da Cunha links in der FCS-Box nach einer abgefälschten Hereingabe an den Ball – seine Direktabnahme findet den Weg unter die Latte ins rechte Eck zum 1:3 (42.). Nach zwei Minuten Nachspielzeit geht es in die Halbzeitpause.

ZWEITE HALBZEIT

In Minute 51 ist es Mallamo, der mit seinem wuchtigen Abschluss von links in der Box das kurze Eck anvisiert – doch der Aktion war ein Foul der Nummer 8 des FCS an Sergi Roberto vorausgegangen. Auf der Gegenseite versucht sich Nico Paz erneut aus der Distanz – Adamonis ist auf der Hut und wehrt zur Ecke ab (57.). In Spielminute 61 flankt El Kaouakibi von rechts halbhoch in den Rückraum, in den Casiraghi einläuft und direkt abzieht – Butez ist zur Stelle. Zwei Zeigerumdrehungen später findet ein Da Cunha-Eckstoß von links im Getümmel in der Box Kempf – Adamonis hält sicher (63.). In der Folge verwaltet Como das Ergebnis geschickt; in der Schlussphase kann Adamonis einen Distanzschuss des eingewechselten Baturina über die Querlatte lenken (86.). In Minute 88 muss Bordon wegen wiederholten überharten Einsteigens mit Gelb-Rot vom Platz. Es bleibt beim 3:1-Erfolg für Como.

DIE WEITEREN TERMINE

Die Weißroten werden – mit Blick auf den ersten Spieltag der Serie B – den Trainingsbetrieb im FCS Center am späten Dienstagnachmittag (19. August) wieder aufnehmen. Zum Auftakt der vierten Saison in Folge in der zweithöchsten italienischen Spielklasse wartet am nächsten Sonntag, den 24. August, ein Auswärtsspiel in Catanzaro auf die Truppe von Mister Castori. Der Anstoß im Stadio „Ceravolo“ erfolgt um 21 Uhr.

COMO CALCIO 1907 – FC SÜDTIROL 3:1 (3:1)

COMO CALCIO 1907 (4-2-3-1): 1 Butez; 31 Vojvoda, 2 Kempf, 14 Jacobo Ramon, 18 A. Moreno; 8 Sergi Roberto (57. 23 Perrone), 33 Da Cunha (82. 20 Baturina); 42 Addai (66. 6 Caqueret), 10 Nico Paz, 17 Rodriguez (57. 38 Diao); 11 Douvikas (66. 7 Morata)

Auf der Ersatzbank: 12 Lopes, 22 Vigorito, 3 Alex Valle, 5 Goldaniga, 9 Gabrielloni, 28 Smolcic, 63 Cutrone, 77 Van der Brempt.

Trainer: Cesc Fàbregas

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 31 Adamonis; 28 Kofler (79. 5 Masiello), 3 Bordon, 30 Giorgini; 2 El Kaouakibi, 14 Coulibaly, 21 Tait ©️ (73. 18 Tronchin), 24 S. Davi; 17 Casiraghi (73. 6 Martini), 8 Mallamo (59. 11 Italeng); 9 Pecorino (59. 90 Odogwu)

Auf der Ersatzbank: 1 Poluzzi; 12 Drago, 19 Pietrangeli, 23 F. Davi, 46 Brik, 79 Molina.

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Simone Galipò (Florenz) | Assistenten: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) & Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa) | Vierter Offizieller: Gianluca Manganiello (Pinerolo) | VAR: Marco Serra (Turin) | AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

TORE: 0:1 Casiraghi (Foulelfmeter, 13.), 1:1 & 2:1 Douvikas (39., 40.), 3:1 Da Cunha (42.)

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN:

Gelbe Karte: Sergi Roberto (COM | 49.)

Gelb-rote Karte: Bordon (FCS | wiederholtes überhartes Einsteigen, 69. & 88.)

ANMERKUNGEN: Heiterer Abend, Temperaturen um 34 °C. Cooling Breaks in der 26. und 71. Minute.

Eckenverhältnis 5:0 (2:0)

Nachspielzeit: 2 min + 5 min