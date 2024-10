Erste Medaille nach Knieverletzung

Von: mk

Bozen – Spätestens seit jetzt kann man das Comeback von Yasmine Hamza nach ihrer schweren Knieverletzung als gelungen bezeichnen. Der Erfolgslauf der 21-jährigen Boznerin wurde beim Egypt International erst im Finale gestoppt. Es ist Hamzas erste Medaille nach dem Kreuzbandriss vor knapp einem Jahr.

Egal ob die Gegnerin aus Singapur, den USA, Portugal oder Deutschland kam: Mit vier überzeugenden Zweisatz-Siegen spielte sich Yasmine Hamza bis ins Endspiel des Egypt International vor, ein Turnier der Kategorie „International Series“. Dort stand sie einer absoluten Top-Spielerin gegenüber. Stefani Stoeva ist dreifache Europameisterin im Doppel und war lange Top10-Spielerin. Nachdem ihre Zwillingsschwester nach den Olympischen Spielen entschieden hatte kürzer zu treten, konzentrierte sich Stefani aufs Einzel. Dort war die Bulgarin Junioren-Europameisterin.

Nach einem relativ einseitigen ersten Satz (10:21), spielte Hamza im zweiten Satz groß auf, führte mit 19:15. Topfavoritin Stoeva konnte den dritten Satz aber abwenden. Sie gewann mit 21:10, 22:20. Hamza war trotz der sechsten Niederlage in ihrem achten Einzelfinale überglücklich. Es ist ihr erster Podestplatz seit dem Kreuzbandriss Ende Oktober des Vorjahres und der 21. insgesamt (elf im Einzel). Diese Woche will Hamza auch beim Weltranglistenturnier in Algerien voll punkten, um sobald als möglich zurück in die Top 100 der Weltrangliste zu kommen.

Der 17-jährige Eppaner Marco Danti – auch er ein Aushängeschild der SBS – Südtirol Badminton School blieb bei der Junioren-WM in Nanchang (China) zwar erwartungsgemäß ohne Medaille, erfolgreich war er trotzdem. Nach Siegen über eine philippinische und eine kanadische Paarung scheiterte Danti im Doppel gemeinsam mit Simone Piccinin erst im Achtelfinale an einem Duo aus Taiwan. Dass Italien bei einer Junioren-WM noch unter den besten 16 vertreten ist, hat Seltenheitswert. Im Einzel unterlag Danti ebenfalls einem Taiwanesen.

Results Egypt International https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=36C419E2-088A-4EA3-A050-266468A1E0DD&draw=4

Results World Juniors: https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=9d25a0eb-ac1c-43e6-b02a-9af6b10e5b4d

Die SBS – Südtirol Badminton School ist ein Elite-Förderprojekt des Landes. Ziel der SBS ist, junge Talente – vor allem der Südtiroler Badmintonvereine – zusammenzuführen und auf individueller Basis zu fördern. Knapp 30 Spieler trainieren an der SBS, zu ihnen zählt auch Hamza.