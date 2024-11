Erste Saisonniederlage für NFL-Titelverteidiger Kansas City

Von: APA/Reuters

Die Buffalo Bills haben in der NFL den Kansas City Chiefs die erste Saisonniederlage zugefügt. Das Bills-Team um Quarterback Josh Allen besiegte den amtierenden Champion am Sonntag (Ortszeit) daheim mit 30:21. Damit ist kein NFL-Team mehr ungeschlagen. Die Chiefs um Star Patrick Mahomes sind mit neun Siegen in zehn Spielen aber weiter das beste AFC-Team. Bei 9:1 halten auch die Detroit Lions in der NFC nach einem 52:6-Kantersieg gegen die Jacksonville Jaguars.

Detroit-Quarterback Jared Goff warf vier Touchdown-Pässe sowie mehr als 400 Yards Raumgewinn. Jeweils zwei Touchdowns für die in starker Form agierenden Lions erzielten Amon-Ra St. Brown und David Montgomery. Das Duell der Erzrivalen Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens ging mit 18:16 hauchdünn an die Steelers, die nun eine 8:2-Siegbilanz haben.

Die Indianapolis Colts gewannen ohne den verletzten Wiener Tackle Bernhard Raimann bei der Rückkehr von Spielmacher Anthony Richardson auswärts bei den New York Jets mit 28:27. Richardson erzielte den siegbringenden Touchdown 46 Sekunden vor Spielende selbst. Für die Colts war es der fünfte Saisonsieg.