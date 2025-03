Erster Funino-Day ein voller Erfolg

Von: mk

Lana – Bestes Wetter, Spaß am Fußball und rund 350 Kinder: So lautet die beeindruckende Bilanz des 1. Funino-Days, welcher am 9. März in der Sportzone von Lana stattfand. Insgesamt 86 Mannschaften wollten sich die bezirksübergreifende VSS-Premiere nicht entgehen lassen.

Beide Fußballplätze in der Sportzone Lana wurden gleich um 10.00 Uhr beim großen U8-Turnier von 42 Teams aus dem ganzen Land in Beschlag genommen. „Wir haben insgesamt 21 kleine Funino-Felder aufgestellt, pro Feld spielen immer acht Kinder. Damit können heute 168 Kinder zeitgleich Fußball spielen, das ist fantastisch“, freute sich der VSS-Funino-Beauftragte Armin Kager über das Gewusel auf den Feldern.

Insgesamt sieben Spiele zu je sieben Minuten spielten die Teams gegeneinander. Dabei muss ein Team jeweils zwei kleine Tore verteidigen, kann aber auch auf zwei Tore schießen. „Dadurch steigt die Chance auf einen Torerfolg und damit auch auf einen persönlichen Erfolg bei den Nachwuchskickern enorm“, weiß auch Rudy Reiner, der Fußball-Bezirksvertreter Bozens und Funino-Verfechter der ersten Stunde. Tatsächlich gab es zahllose strahlende Kinderaugen in Lana zu bestaunen. „Auch Kinder, die ansonsten selten ein Tor erzielen, haben bei den Funino-Spielen Erfolg“, so Kager zu einem der Erfolgsgeheimnisse von Funino.

Seit 2022 setzt man im Referat Fußball nun mit voller Überzeugung vermehrt auf Funino. Neu war in Lana, dass es erstmals ein bezirksübergreifendes Turnier gab. „Wir hatten Mannschaften aus dem oberen Vinschgau, aus dem Unterland bis hin ins Wipptal – also aus dem ganzen Land“, freute sich VSS-Vorstandsmitglied Martin Unterholzer. Zudem waren erstmals an einem Tag sowohl Teams der U8, als auch der U9 und der U10 auf den Feldern aktiv. Für das leibliche Wohl und die Organisation rundum sorgte die Sektion Fußball des SV Lana. „Alles hat von Anfang bis Ende super geklappt, vielen Dank an den SV Lana und an die vielen freiwilligen Helfer“, so Unterholzer.

Gewinner waren in Lana somit alle. „Es gibt zwar keine Tabelle und damit auch keine Meister oder Turniersieger, aber individuell hat mit Sicherheit jedes Kind etwas dazugelernt. Und garantiert hatte jedes Kind, jeder Betreuer und alle Zuschauer großen Spaß. Als Sieger können somit alle Beteiligten bezeichnet werden“, so Kager abschließend.