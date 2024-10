Erster ICEHL-Auswärtssieg in Asiago bringt Platz 5

Von: ka

Asiago/Bruneck – Nach zwei Heimspielen (4:0 gegen Pioneers und 2:3 n.P. gegen Ljubljana) beschließt der HC Pustertal diese „englische Woche“ auswärts in Asiago. Die Vizentiner konnten zuletzt Salzburg, Linz und Graz besiegen, dementsprechend erwartet die Wölfe heute ein heißer Tanz im Pala Odegar. Coach Jaspers muss weiter auf Bouramman und Deluca verzichten; im Tor erhält erneut Bernard das Vertrauen.

Die beiden Teams starten verhalten in die Partie. Nach rund fünf Minuten gehen die Wölfe beim ersten ernsthaften Angriff in Führung; zunächst lässt Fazio einen Abpraller zu, dann staubt Fabian Gschliesser zum 0:1 ab. Die Hausherren sind kurz geschockt und lassen dem HCP viel Raum; Frycklund (nach Wraparound) und Akeson im 2-auf-1-Konter haben das 0:2 auf dem Schläger. Nun erwacht Asiago, zunächst scheitert Jason Fram im Slot an Andy Bernard. Dann nutzen die „stellati“ einen Abwehrfehler eiskalt aus, und Saracino erzielt aus spitzem Winkel den 1:1-Ausgleich über Bernards Schulter. In der Folge kommen die Gelb-Roten mit Moutrey und Turnbull zu weiteren guten Chancen, bei Bernard ist aber stets Endstation. Wenige Minuten vor der Pausensirene lenkt Jason Akeson eine scharfe Hereingabe von Lacroix in Fazios Rücken in die Maschen, und so nehmen die Wölfe eine 1:2-Führung mit in die Kabine.

Die „stellati“ starten mit viel Speed ins zweite Drittel und setzen den HCP durch hohes Forechecking und viel Laufarbeit unter Druck. Dies bietet auch den Wölfen ebenfalls viel Platz, und so entwickelt sich ein schnelles, etwas zerfahrenes Spiel, das von zahlreichen Rushes und Distanzschüssen geprägt ist; schön herausgespielte Torchancen sind auf beiden Seiten Mangelware. Eine dieser Chancen vergibt Petan, der von Akeson auf die Reise geschickt wird, dann aber alleine vor Fazio scheitert. Auch Purdeller findet nach feiner Einzelleistung seinen Meister im italokanadischen Schlussmann. Die letzten fünf Minuten im zweiten Drittel stehen dann ganz im Zeichen der Special Teams. Zunächst muss der HCP wegen einer vermeidbaren Strafe nach nur 24 Sekunden Unterzahlspiel den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Nur wenig später kommen die Wölfe ihrerseits zu einem Powerplay, und mit Findlay bringt die Schwarzgelben mit einer Deflection aus nächster Nähe erneut in Führung. Beim Stand von 2:3 geht es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Die Wölfe starten hervorragend in den letzten Spielabschnitt. Bei einem 3-gegen-3-Konter zieht Findlay mit der Scheibe plötzlich nach innen, überrascht Fazio mit einem halbhohen Schuss und erhöht die Führung der Gäste auf 2:4. Die Hausherren sind nun gezwungen, ihre Offensivbemühungen zu verstärken. Allerdings müssen ihre drei Sturmlinien dem hohen Tempo Tribut zollen, und so haben die Wölfe viel Platz. In der 51. Spielminute lässt Fazio einen Weitschuss von Althuber abprallen, und Conci befördert den Rebound zum 2:5 in die Maschen. Die Wölfe verwalten die Führung nun geschickt, auch eine weitere Unterzahlsituation überstehen sie unbeschadet. Ganze fünfeinhalb Minuten vor Schluss nimmt Asiago-Trainer Fogarty seinen Tormann vom Eis, aber Luca Zanatta besorgt mit einem Empty-Net-Goal das 2:6. Wenig später entwischt „Manta Madness“ Matthias Mantinger seinen Bewachern und schraubt das Ergebnis in Goalgetter-Manier sogar noch auf 2:7, und so darf der HC Pustertal seinen ersten ICEHL-Auswärtssieg in Asiago feiern.

Die Wölfe können nun ein paar Tage duchschnaufen, bevor am Allerheiligentag in der Intercable Arena das große Südtirol-Derby gegen den HC Bozen steigt.

Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Pustertal 2:7 (1:2, 1:1, 0:4)

Referees: GROZNIK, SCHAUER, Pardatscher, Rigoni | Zuschauer: 1.829

Goals ASH: 1:1 Saracino N. (12.), 2:2 Gennaro M. (36./PP1)

Goals HCP: 0:1 Gschliesser F. (5.), 1:2 Glira D. (18.), 2:3 Findlay B. (39./PP1), 2:4 Findlay B. (41.), 2:5 Conci D. (50.), 2:6 Zanatta L. (56.) 2:7 Mantinger M. (58.)