Erster Sieg für Sebastian Ofner nach Comeback

Von: apa

Sebastian Ofner hat am Mittwoch den ersten Sieg nach seinem in der Vorwoche erfolgten Tennis-Comeback gefeiert. Der 28-jährige Steirer besiegte beim ATP-Challenger in Girona den als Nummer acht gesetzten Argentinier Juan Manuel Cerundolo, den jüngeren Bruder von Francisco, mit einiger Mühe nach fast zwei Stunden mit 7:6(4),6:4. Ofner trifft nun auf seinen Landsmann Lukas Neumayer. Mit Filip Misolic steht zudem ein weiterer Österreicher im Achtelfinale.

Österreichs Nummer eins war nach seinen Operationen an beiden Fersen im vergangenen Herbst in der Vorwoche in Murcia wieder auf die Tour, vorerst auf Challengerniveau, eingestiegen. Dort verlor er gleich in Runde eins. Der Sieg über Cerundolo (ATP-123.), der aktuell acht Ränge vor ihm liegt, war für Ofner der erste seit dem Erstrundenerfolg bei den Olympischen Spielen in Paris am 28. Juli des Vorjahres.