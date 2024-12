Erster Weltcupsieg für Ski-Crosser Adam Kappacher

Von: apa

Der Salzburger Adam Kappacher hat in Val Thorens seinen ersten Ski-Cross-Weltcupsieg gefeiert. Der 30-Jährige teilte sich Platz eins am Freitag mit dem laut Fotofinish gleichauf liegenden Schweizer Alex Fiva. Dritter wurde der Kanadier Kevin Drury. Zweitbester Österreicher im zweiten Bewerb der Saison war Johannes Aujesky an der siebenten Stelle.

“Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen mit dem ersten Sieg, und dann noch so ein knappes Fotofinish. Ich habe mir hier immer schwer getan in den letzten Jahren, deshalb bin ich umso froher”, sagte Kappacher. Bisher war er als Dritter 2022 in Idre Fjäll erst einmal auf ein Weltcuppodest gekommen. Am Frauenrennen nahmen keine Österreicherinnen teil. Die nächsten Bewerbe finden kommende Woche in Arosa statt.