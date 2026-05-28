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David Alaba im ÖFB-Training

Erstes ÖFB-Teamtraining vor WM ohne Wimmer und Grillitsch

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 13:14 Uhr
David Alaba im ÖFB-Training
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Donnerstag seine unmittelbare Vorbereitung auf die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren aufgenommen. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick absolvierte bei Sonnenschein vor knapp 1.000 Zuschauern im voll besetzten Kleinstadion des ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein öffentliches Training. Einzig Patrick Wimmer stand noch nicht auf dem Trainingsplatz. Florian Grillitsch, den zuletzt ebenfalls eine Muskelverletzung plagte, trainierte individuell.

Die übrigen 24 Kaderspieler waren in einer Spielform auf einem sehr kleinen Feld im Einsatz. Jeder Treffer wurde von den zahlreichen anwesenden Schulklassen begeistert bejubelt. Besonders groß war die Begeisterung um David Alaba, der nur unweit des neuen Stadtentwicklungsgebietes in der Wiener Donaustadt aufgewachsen ist. Der ÖFB-Kapitän und seine Kollegen schrieben nach dem Training auch noch bereitwillig Autogramme und erfüllten Selfie-Wünsche. Der Lärmpegel war schon beim Aufwärmen groß.

Die ÖFB-Auswahl absolviert in der Seestadt bis Sonntag noch drei weitere, allerdings nicht-öffentliche Übungseinheiten, ehe am Montag (20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion die WM-Generalprobe gegen Tunesien auf dem Programm steht. Nach zwei freien Tagen für die Spieler erfolgt am nächsten Donnerstag, 4. Juni, die Anreise ins WM-Quartier nach Goleta bei Santa Barbara. Österreichs Auftaktspiel, das erste bei einer WM-Endrunde seit 1998, steigt am 16. Juni (17. Juni, 4.00 Uhr MESZ) in Santa Clara südlich von San Francisco gegen Jordanien.

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