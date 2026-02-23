Erstes Weltcup Demo Event am Jenner in Schönau am Königssee

Von: mk

Schönau am Königssee – Aus Naturbahnrodeln wird Alpin Rodeln: Nach mehreren erfolgreichen Testläufen im vergangenen Jahr feiert am 28. Februar 2026 ein neues Format seine Premiere. Mit dem ersten Weltcup Demo Event im Alpin Rodel Sprint Slalom startet der Internationale Rodelverband (FIL) in eine neue Ära.

Im Gegensatz zum klassischen Rennrodeln im Eiskanal oder auf vereisten Naturbahnen wird Alpin Rodeln auch auf schneebedeckten Hängen oder Skipisten ausgetragen. Gefahren wird auf Maschinen- oder Naturschnee. Die Strecken sind kürzer, die Geschwindigkeiten moderater, der Sport aber deutlich zuschauerfreundlicher. Gefahren wird ein gesetzter Slalomkurs, wie man ihn von Ski- oder Snowboardrennen kennt. Die Rodlerinnen und Rodler fahren um Tore: Fahrgefühl, Technik und schnelle Reaktionen stehen im Mittelpunkt. Das neu entwickelte Sportgerät, der Alpin Rodel, ermöglicht dabei eine hohe Manövrierfähigkeit auf Eis und Schnee.

Jenner als idealer Austragungsort

Dass die Premiere des neuen Formats am Jenner stattfindet, hat Tradition: Der Rodelsport ist tief in der Region verwurzelt. Bereits 1923 wurde der Rodelclub Berchtesgaden gegründet, 1926 fanden auf der Vorderbrandstraße die ersten „Bayerischen Rodelmeisterschaften“ statt. Und seit 1969 steht in Schönau am Königssee die erste Kunsteisbahn der Welt.

„Schon das erste Ski-Weltcup-Rennen überhaupt wurde am 5. Januar 1967 am Jenner ausgetragen, ein Herrenslalom“, erinnert Jennerbahn-Vorstand Thomas Mühlthaler. „Wir freuen uns sehr, dass diese junge Sportart nun ihre Wettkampfpremiere bei uns feiert. Mit unserer Rodelbahn Jennerhex ist das Thema Rodeln bei uns ja ohnehin stark verankert.“

Zeitplan und Wettbewerb

Der Alpine-Luge-Slalom in der Damen- und Herrenklasse findet auf dem ehemaligen Skihang oberhalb der Mittelstation der Jennerbahn statt.

Start erster Lauf: 11.00 Uhr

Start zweiter Lauf: 13.00 Uhr

Zuschauerinnen und Zuschauer sind entlang der gesamten Strecke herzlich willkommen.

Familienprogramm am Wettkampftag: Rodelpark und kostenlose Jennerbahn-Fahrt für Kinder unter 18 Jahren

Die neuen Alpin Rodel ermöglichen neben den Rennformaten auch einen breitensportlichen Ansatz. Am Wettkampftag ist an der Mittelstation der Jennerbahn ganztägig ein von der FIL entwickelter Rodelpark mit verschiedenen Streckenelementen aufgebaut. Dieser ist sowohl für Kinder ab dem Grundschulalter als auch für Erwachsene geeignet. Hier können die Sportgeräte kostenlos nach Herzenslust getestet werden. Ein offenes Kinderrennen ermöglicht es dem Nachwuchs zudem echte Wettkampfluft zu schnuppern, ohne dabei den Spaß aus den Augen zu verlieren. Helmpflicht besteht, Leihhelme stehen zur Verfügung. Festes Schuhwerk und Wintersportbekleidung ist erforderlich. Die Anmeldung für das Kinderrennen erfolgt direkt vor Ort.