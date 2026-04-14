Erstrunden-Aus für Ofner in Barcelona

Von: apa

Für den aus der Qualifikation gekommenen Sebastian Ofner war beim Tennis-Turnier in Barcelona in der ersten Hauptrunde Endstation. Der 29-jährige Steirer unterlag beim ATP-500-Sandplatzturnier dem Weltranglisten-Siebenten Alex de Minaur 6:7(7),4:6. Ofner, der sich zuletzt mit zwei Challengertiteln in Frankreich zurück in die Top 100 gekämpft hatte, hielt sich gegen den australischen Favoriten wacker.

Der erste Satz ging ohne Break – die einzige Chance verpasste Ofner – ins Tiebreak. Im zweiten Durchgang musste der Österreicher gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben und konnte drei Breakmöglichkeiten, zwei davon beim Stand von 4:5, nicht nutzen. Stattdessen verwertete De Minaur auf seinem schwächsten Untergrund nach 1:47 Stunden seinen ersten Matchball. Ofner rangierte in der Weltrangliste zuletzt als Österreichs Nummer eins auf Platz 86.

“Es war definitiv ein gutes Match. Es hat mir gezeigt, ich bin wieder dabei bei dem Level”, resümierte Ofner. “Gegen solche Spieler” würden Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. “Das war heute so, der eine oder andere unforced (error, Anm.) zu viel. Dann reicht es gegen so einen Spieler nicht ganz. Ich brauche viele Matches auf so einem Niveau, damit ich da wieder schneller reinkomme.” Am Wochenende spielt Ofner die Madrid-Qualifikation, danach einen Challenger sowie beim Masters-1000-Turnier in Rom.