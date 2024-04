„Es wird von Anfang an ein Spektakel“

Tour of the Alps

Tour of the Alps

Tour of the Alps

Tour of the Alps

Tour of the Alps beginnt

Neumarkt – Am morgigen Montag, 15. April, wird das euroregionale Rennen der UCI Pro Series eröffnet. Die erste Etappe führt von Neumarkt nach Kurtinig an der Weinstraße (live auf Raisport und Eurosport ab 13.30 Uhr). In der Pressekonferenz warnen die beiden Protagonisten: „Aufgepasst auf die erste Etappe, sie könnte bereits Überraschungen bereithalten“.

Offen, spektakulär, herausfordernd. So wird die Tour of the Alps, die am morgigen Montag, 15. April, mit der Etappe von Neumarkt nach Kurtinig an der Weinstraße (133,3 km) beginnt, von zwei der am meisten erwarteten Athleten beschrieben: Geraint Thomas und Antonio Tiberi waren die Protagonisten der Pressekonferenz beim Hauptquartier von Würth Italia, wo sich am Sonntag, 14. April, bei herrlichem Sonnenschein den ganzen Tag alles um die #TotA 2024 drehte.

An Angriffsmöglichkeiten und Überraschungen wird es nicht mangeln. Ein absoluter Topfavorit fehlt, dafür ist Spektakel auf den Straßen von Südtirol, Tirol und dem Trentino garantiert.

Thomas hat, wie Romain Bardet, die Tour of the Alps bereits gewonnen. Andere, wie Ben O’Connor (Etappensieger 2019) und Hugh Carthy (Zweiter der Gesamtwertung 2023), haben gezeigt, dass sie alles haben, um Großes zu erreichen. Dabei darf man nicht diejenigen außer Acht lassen, die zwar erstmals am Etappenrennen teilnehmen, aber alle Voraussetzungen mitbringen, um erfolgreich zu sein – wie zum Beispiel Filippo Zana und Wout Poels.

„Die Tour of the Alps wird wie immer ein hartes und wunderschönes Rennen sein“, erklärte Thomas, Sieger der Tour de France 2018 und Zweiter beim Giro d’Italia 2023, „dieses Jahr vielleicht sogar noch mehr. Die Strecke hat harte, explosive Anstiege, und auch das Wetter wird eine Rolle spielen. Ich erwarte mir bereits etwas von der ersten Etappe: Schon im letzten Jahr erwies sie sich als wichtiger als erwartet, was die Endwertung angeht.“

Bei einer Zielankunft wie in Kurtinig können die INEOS-Grenadiers auf zwei weitere sehr wichtige Fahrer zählen: einen der am meisten erwarteten Italiener, Filippo Ganna, und den Norweger Tobias Foss. „Mir geht es gut“, sagte Thomas, „besser als im letzten Jahr, unser Team hat Qualität und Erfahrung in diesem Rennen: Die Gegner sind stark, aber wir haben Vertrauen in unsere Fähigkeiten“.

Antonio Tiberi, der zum ersten Mal als Kapitän bei der #TotA antritt: „Ich hoffe, dass die Tour of the Alps mein Sprungbrett sein wird, um mich bei Etappenrennen zu etablieren, so wie es schon anderen vor mir gelungen ist. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, der Beste der Italiener zu sein: Ich starte immer, um vor allen anderen anzukommen.“

„Wir starten mit einem guten Team, an meiner Seite wird Wout Poels sein, ein erfahrener Fahrer, der mir helfen wird, das Rennen zu managen. Es wird von Anfang an eine anspruchsvolle Tour of the Alps, schon der Montag ist sehr wichtig, denn der Anstieg im Finale ist wirklich schwer. Ein Podium bei der TotA würde mir viel Moral vor dem Giro d’Italia geben“, so Tiberi abschließend.

Am Sonntag in Neumarkt haben alle Protagonisten der 47. Ausgabe an der traditionellen Teampräsentation teilgenommen, die direkt vor dem Hauptsitz von Würth, dem Premium-Partner des grenzüberschreitenden Etappenrennens, stattfand. Der mit Spannung erwartete Vorabend war geprägt von Warm-Up-Aktionen und zahlreichen Nebenaktionen. Es war ein Festtag im Zeichen des großen Radsports.

Am Hauptsitz von Würth erlebten die Besucher bereits ab dem Vormittag einen ganz besonderen Tag, mit Spaß, Musik und Street Food.

Morgen startet in Neumarkt die erste von fünf Etappen der #TotA2024: Nach den ersten 25 flachen Kilometern Richtung Süden, in Richtung Trentino, wartet der erste, recht gleichmäßig verlaufende Anstieg hoch zur Bergwertung in Andalo. Das Rennen nimmt mit der erstmaligen Überquerung der Ziellinie in Kurtinig an der Weinstraße dann weiter Fahrt auf, ehe gleich zwei Mal dieselbe Rampe hoch nach Penon bezwungen werden muss (4,3 km bei durchschnittlich 9,4 % Steigung). Nach dem zweiten Anstieg am Gipfel des Penon sind es nur noch 17 km: Nach fünf technisch anspruchsvollen Kilometern bergab stehen zwölf weitere flache Kilometer bis zum Ziel in Kurtinig an der Weinstraße an.

Zuschauer in über 100 Ländern können ab morgen dank der Produktionsanstrengungen von Infront Sports&Media das Rennen täglich zwei Stunden Live im TV genießen, und zwar von 13:30 bis 15:30 Uhr, mit Ausnahme der dritten Etappe am Mittwoch, 17. April, die von 12:30 bis 14:30 Uhr ausgestrahlt wird, aufgrund der zeitlichen Überschneidung mit dem Flèche Wallonne. In Italien wird die Live-Übertragung auf Raisport und Eurosport zu sehen sein. Wird das grenzüberschreitende Etappenrennen in Österreich erstmals auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF ausgestrahlt.

DIE ETAPPEN:

Montag, 15. April 2024

1. Etappe: Neumarkt – Kurtinig ADW 133,3 km

2.060 Höhenmeter. Schwierigkeit: ***

Dienstag, 16. April 2024

2. Etappe: Salurn ADW – Stans, 190,7 km

2.510 Höhenmeter. Schwierigkeit: **

Mittwoch, 17. April 2024

3. Etappe: Schwaz – Schwaz, 124,8 km

2.360 Höhenmeter. Schwierigkeit: ***

Donnerstag, 18. April 2024

4. Etappe: Leifers – Borgo Valsugana, 141,3 km

3.830 Höhenmeter. Schwierigkeit: ****

Freitag, 19. April 2024

5. Etappe: Levico Terme – Levico Terme, 118,6 km

2.490 Höhenmeter. Schwierigkeit: ***