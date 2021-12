Europacuprennen der Damen auf der Goasleiten

Ahrntal – Steil, unberechenbar, eine Achterbahn der Gefühle. 581 Meter reiner Nervenkitzel und pure Herausforderung. Die schwarze Piste „Goasleitn“ in der Skiworld Ahrntal in Südtirol verlangte den Rennläuferinnen alles ab.

Bei den zwei FIS Europacup-Slalomrennen der Damen am 15. und 16. Dezember 2021 im Ahrntal kämpfen die besten europäischen Skifahrerinnen und aufstrebende Skistars um den Sieg. Auf einer der anspruchsvollsten Pisten, die der Skizirkus der Damen zu bieten hat: mit speziellen Geländekuppen, die es in sich haben. Die Siegerinnen der zwei Rennen tragen nicht nur eine Goldmedaille nach Hause. Sie werden auch mit dem Titel „Queen of Goasleitn“ gekrönt.

Bei bestem Wetter und pickelharter Piste ging das Rennen erfolgreich über die Bühne. Das Rennen wurde per Live-Stream auf der Website www.queensofgoasleitn.com übertragen.

Startliste

QOG-Ergebnisse-15-12