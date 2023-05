Europäische Badminton-Premiere in Südtirol endet erfolgreich

Bozen – 130 Spielerinnen und Badminton-Spieler aus 23 Nationen traten am vergangenen Wochenende (28.-30. April 2023) im Bozner Palasport an.

Bei der Preisverleihung waren wichtige Persönlichkeiten aus der Welt des Sports anwesend, wie Alex Tabarelli/Präsident des CONI der Provinz Bozen, Carlo Beninati/FIBa Präsident, Claudia Nista/FIBa-Vizepräsidentin.

Das vom lokalen Verein A.S.D. Sport Promotion Bolzano organisierte Turnier “YONEX Bozner Cup U17 International 2023”, bei dem sich die besten U17-Talente Europas erstmals in Südtirol in einem zweitägigen Event voller Spannung gegenüberstanden, ist zu Ende. Im Palasport in der Reschenstraße in Bozen traten 130 Spieler aus 23 Nationen gegeneinander an und bestätigten damit ein wichtiges Spiel in der internationalen Jugendszene.

Rumänien hatte die Nase vorn: Luca Stefan Pandele gewann das Herreneinzel und das gemischte Doppel mit Denisa Maria Muscalu. Das Dameneinzel gewann die Türkin Elifnur Demir, das Damendoppel das gemischte Paar Nela Fliglova aus der Tschechischen Republik und Marija Paskotsi aus Estland. Das Herrendoppel hingegen wurde von Eckert Valerian und Zhang Alexander Philippe aus Deutschland gewonnen.

Für Italien nahmen 22 Spielerinnen und Spieler am Turnier teil, die allesamt starke Leistungen zeigten, darunter auch der Zyver John De Leon, der im Viertelfinale mit 15-21 im dritten Satz am Spanier Gallego scheiterte, der im Halbfinale dem späteren Turniersieger, dem Rumänen Pandele, unterlag. Die Paarung Tobias Andergassen / Ruben Fellin musste sich im Herrendoppel mit 17-21 16-21 der deutschen Paarung Eckert / Zhang geschlagen geben, die auf die oberste Stufe des Podiums kletterte. Schließlich ein hervorragendes Ergebnis im Herrendoppel mit Davide Izzo / Zyver John De Leon, die im Halbfinale mit 19-21 15-21 der spanischen Paarung Bergua / Isabel unterlagen, die sich im Finale mit 21- 23 im dritten Satz der deutschen Paarung geschlagen geben mussten, die das Turnier gewann.